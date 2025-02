Résultats des enchères à Rétromobile: toutes les motos vendues

Les lots estimés à plus de 50 000 euros

Beaucoup de gens hésitent à rouler avec leur ancienne et pourtant, même avec de l'âge, elles ont été fabriquées pour ça. Bien sûr, pas question d'aller s'engluer dans la circulation urbaine... Cette Henderson qui a participé à trois Cannonball, attendait entre 60 000 et 80 000 euros. On sera un petit peu en dessous avec un prix de départ à 35 000 euros et une adjudication à 58 000 euros (soit 69 136 euros avec les frais).

Ce sera beaucoup moins pour cette Harley-Davidson model F de 1915. Elle avait été estimée entre 50 000 et 70 000 euros. 30 000 euros pour partir, quelques enchères aboutissent à une adjudication contre 36 000 euros (42 912 euros avec les frais).

Un peu plus de 500 exemplaires pour la production, entre 55 000 et 75 000 euros pour l'estimation, les chiffres, lorsque l'on parle des MV Agusta anciennes, donnent le tournis. Avec un prix de départ à 30 000 euros, cette 750 S trouve preneur contre 48 000 euros (57 216 euros avec les frais).

Entre 70 000 et 90 000 euros pour l'estimation, cette Vincent HRD 1000 Black Shadow en sera loin. Au prix de départ à 45 000 euros ne s'additionnent que quelques enchères: adjugée 47 000 euros (57 518 avec les frais).

Nous vous l'avons annoncé juste après la vente: cet Innocenti-Lambretta a largement dépassé son estimation (à retrouver en cliquant ici). Lors de la présentation, on se demandait si le compresseur était présent. La réponse nous a été donnée lors de la présentation: malheureusement non.