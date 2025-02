Résultats des enchères à Rétromobile: toutes les motos vendues

Les portes du Salon Rétromobile édition 2025 se sont refermées ce dimanche 9 février avec une fréquentation record puisque vous avez été 146 000 en cinq jours à vous rendre au Parc des Expositions de Paris-Porte de Versailles.

Le samedi a été le jour le plus fréquenté. C'est ce jour-là que se tenait la deuxième vacation organisée par Artcurial et qui nous intéressait le plus puisque plus de soixante-dix motos étaient disponibles (retrouvez notre présentation en cliquant ici). Voyons en détail ce qu'il faut retenir de cette vente.

Le bilan de la vente

Sauf erreur de ma part, toutes les motos à l'exception de la MV Agusta 750 S América de 1978, étaient proposées sans prix de réserve. C'est donc en toute logique qu'elles ont toutes trouvé preneur. En y regardant de plus près, trente deux lots seront attribués (sans les frais) en dessous de l'estimation basse. Et ils ne seront que six à dépasser l'estimation haute, toujours sans les frais. Cette constatation reflette bien la tendance actuelle qui veut que le marché de l'occasion, tout comme celui des machines de collection, soit très largement à la baisse, revenant ainsi à des prix un peu plus cohérents.

A elle seule, la vente des soixante et onze motos a totalisé la somme de 1 058 759 euros.

En route, mais sur trois roues

"On se risque sur le bizarre"... Les cinéphiles auront reconnu la célèbre réplique de Françis Blanche dans "Les tontons flingueurs". Ce Servi-Car de chez Harley-Davidson date de 1942. Equipé du fameux moteur 750 cm3 à soupapes latérales, c'est une des pièces importantes de l'histoire du constructeur américain. En très bon état, il était estimée entre 14 000 et 20 000 euros. Le prix de départ sera annoncé à 7 000 euros. Il trouvera preneur contre la somme de 16 000 euros (19 072 euros avec les frais).

Cette BMW R12 a été choisie pour représenter la catégorie side-car. L'estimation (entre 20 000 et 30 000 euros) était réaliste. L'adjudication se fera sur l'enchère de 21 000 euros (25 032 avec les frais), après un prix de départ de 10 000 euros.

Ce tricycle de chez Kœhler-Escoffier, restauré, attendait entre 3 000 et 6 000 euros. Au prix de départ de 1 500 euros se succèdent plusieurs enchères pour arriver à une adjudication contre la somme de 4 000 euros (4 768 euros).

Cette version italienne du Messerschmitt KR 175 (il a aussi existé en version 200 cm3), fabriquée par Mi-Val sous licence, s'appelle "Mivalino". Estimé entre 15 000 et 30 000 euros, il atteindra son estimation basse après un prix de départ à 8 000 euros (adjugé 15 000 euros, 17 880 euros avec les frais).

De l'exceptionnel à découvrir avec les lots estimés à plus de 50 000 euros...