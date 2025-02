Les nouveaux scooters électriques Niu arrivent en France

Avec un catalogue très régulièrement mis à jour en tenant compte des spécificités du marché français, le constructeur chinois Niu se fait petit à petit un nom auprès des clients hexagonaux. « Il est formidable de constater le chemin que nous avons parcouru », a déclaré Alexandre Collet, directeur national France de Niu, qui dispose désormais de son propre réseau de distributeurs, sans passer par la case importateur. « Il y a dix ans, nous avons entrepris de déclencher une révolution électrique. En étant ici aujourd'hui, il est clair que nous avons progressé - mais il y a encore beaucoup à faire. Nous sommes reconnaissants envers les personnes qui ont cru en nous et nous sommes plus que jamais déterminés à promouvoir la mobilité urbaine durable à travers le monde. »

Présent sur le Salon du 2 Roues de Lyon, Niu a profité de l’occasion pour présenter pour la première aux visiteurs les derniers modèles de sa gamme 2025, avec des deux-roues inédits et des mises à jour qui intègrent sa gamme.

Une gamme Niu toujours plus technologique

Célébrant les dix ans de la marque, Niu a notamment présenté une sélection de modèles en édition limitée : les NQiX 1000, FQi 500, RQi Sport, XQi3, KQi Air X et KQi 300X.

Au rayon des nouveautés, on a pu noter la présence du NQiX. L’emblématique scooter électrique NQi de Niu qui renaît donc sous le nom de NQiX avec une technologie permettant de personnaliser l'accélération et les modes de conduite, ainsi que de l'innovante NIU Link Crown pour les réglages en cours de route. Des touches spéciales comme les panneaux interchangeables, les couvercles magnétiques et la lampe halo emblématique constituent également des évolutions marquantes pour ce modèle, déjà disponible en deux versions : NQiX 150 (2 699 €) et NQiX 500 (4 499 €). Une déclinaison 1 000 sera également disponible au troisième trimestre 2025 à partir de 7 499 €.

Un modèle inédit était également présenté pour la première fois en France, le FQi 500 (3 799 €). Un modèle doté d’un moteur de 6 400 W atteignant une vitesse de 95 km/h et capable de franchir des pentes de 25 %. Il compte également sur des fonctionnalités telles que le freinage régénératif et les serrures intelligentes Bluetooth.

Enfin, les visiteurs du salon lyonnais ont aussi pu découvrir les prototypes des futurs modèles tout-terrain de Niu.