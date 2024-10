Une grosse baisse de prix pour le scooter électrique Niu MQi GT 100

Si la mobilité électrique se développe et grappille petit à petit des parts de marché, elle le doit en partie à ses tarifs qui deviennent de plus en plus accessibles.

Au catalogue du géant chinois Niu, le MQi GT 100 est équipé d’un pack batterie NIU Energy au Lithium-Ion amovible (14 kg) d'une capacité de 3,7 kWh, qui se recharge en 5 heures et offre une autonomie de 80 kilomètres. Avec une vitesse maximale de 100 km/h, le scooter électrique Niu MQi GT 100 permet de réaliser des trajets à la fois urbains et périurbains. Connecté, via l’application Niu disponible à la fois sur l’App Store et Google Play, le scooter dispose d’un suivi GPS intégré qui alerte son propriétaire lorsqu'un mouvement non autorisé du scooter se produit, notamment en cas de vol. En outre, les utilisateurs peuvent aussi suivre la localisation de leur scooter, la quantité de batterie restante, les trajets récents, etc.

Si le prix catalogue du Niu MQi GT 100 est habituellement de 4 999 €, la marque chinoise a décidé de baisser drastiquement son tarif jusqu’à la fin de l’année, ou épuisement du stock de véhicules disponibles.

Le Niu MQi GT 100 est ainsi affiché à 3 799 €, et passe même sous la barre des 3 000 €, à 2 899 €, une fois le bonus écologique de 900 € déduit.