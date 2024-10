La Honda CB1000 Hornet, la Triumph Speed Twin 900, un scooter électrique en promo, le Ducati Scrambler Rizoma et la première moto électrique Royal Enfield

À la Une cette semaine

Présentée dans une version de pré-série l'année dernière à Milan, la Honda CB1000 Hornet (211 kg) s'apprête à arriver sur le marché. Doté du moteur quatre-cylindres de la CBR1000RR Fireblade (quatre-cylindres en ligne DACT 16 V de 999 cm3 développant 152 chevaux). Le roadster nippon est également décliné dans une version SP encore plus puissante et mieux équipée. Modernisée au niveau du look avec une face avant plus agressive, la CB1000 Hornet dispose également d’un accélérateur électronique Throttle By Wire, de trois modes de conduite par défaut (Standard, Pluie et Sport) et deux personnalisables, d’un contrôle de couple, d’un embrayage assisté et à glissement limité et d’un cadre à doubles longerons en acier inédit. Un écran TFT couleur de cinq pouces avec connectivité smartphone, un éclairage full LED, une fourche Showa SFF-BP USD de 41 mm entièrement réglable, un amortisseur arrière Showa Pro-Link, des étriers de freins à quatre pistons à montage radial avec disques flottants de 310 mm complètent la dotation.

Triumph continue d'étoffer sa gamme 2025 avec une nouvelle Speed Twin 900, Un roadster largement revu avec nouveau réservoir de carburant, plus sportif, profondément sculpté, avec des panneaux latéraux ciselés et des cache-culbuteurs stylisés. Les carters du moteur sont également plus fins, le silencieux plus court et le bloc optique avant plus compact. Un nouveau bouchon de réservoir en aluminium à charnière, et un design simplifié pour les protections de talon et les repose-pieds complètent cette revue de style. Le millésime 2025 profite également d'équipements mis à jour avec une fourche inversée, un garde-boue avant et des protège fourche à l'allure plus sportive. Un nouveau bras oscillant en aluminium et deux amortisseurs à réservoir séparés sont complétés par une boucle arrière plus étroite, un garde-boue plus fin et un feu arrière compact. La selle, perchée à 780 mm, est désormais plus fine et a été retravaillée pour optimiser la position et le maintien du pilote. Les nouvelles roues sont équipées de pneus Michelin Road Classic et associées à un étrier radial à quatre pistons monté sur un disque avant de 320 mm. La Triumph Speed Twin 900 arrivera dans les concessions en février 2025 à partir de 9 995 €.

Habituellement vendu 4 999 €, le scooter électrique Niu MQi GT 100 profite d’une grosse remise jusqu’à la fin de l’année (ou épuisement du stock), qui voit son tarif chuter à 3 799 €. Un prix qui passe même sous la barre des 3 000 € avec le bonus écologique de 900 € déduit. Le MQi GT 100 est équipé d’un pack batterie NIU Energy au Lithium-Ion amovible (14 kg) d'une capacité de 3,7 kWh, qui se recharge en 5 heures et offre une autonomie de 80 kilomètres. Avec une vitesse maximale de 100 km/h, il permet de réaliser des trajets à la fois urbains et périurbains.

Pour son ultime épisode de la saison 2025 de sa série Ducati World Première, la marque de Bologne a dévoilé le Scrambler 10° Anniversario Rizoma Edition. Si le coloris noir et blanc reste classique, il est relevé d’une audacieuse couleur « Métal Rose », que l’on retrouve sur plusieurs composants Rizoma : la bulle, les couvercles de courroie de distribution, les caches de cadre, les couvercles d’inspection du moteur et les repose-pieds du pilote. Une série limitée à 500 exemplaires commercialisée 14 990 €.

Attendue depuis plusieurs années, la première moto électrique de Royal Enfield sera dévoilée le 4 novembre prochain. Baptisé Flying Flea, le modèle, un petit cruiser ouvrira le chapitre électrique du géant indien. Une nouveauté que l'on découvrira en direct du salon de Milan dès le 5 novembre prochain.