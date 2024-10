Triumph lance une nouvelle Speed Twin 900 pour 2025

La saison des nouveautés est bel et bien ouverte pour Triumph.

Après la Trident 660 et les Speed Twin 1200, le constructeur anglais dévoile à présent le millésime 2025 de sa Speed Twin 900.

Un roadster qui profite de nombreuses améliorations, dont un style revu. Le nouveau réservoir de carburant, plus sportif, est profondément sculpté, avec des panneaux latéraux ciselés et des cache-culbuteurs stylisés, introduisant des lignes plus dynamiques pour le roadster. Les carters du moteur sont également plus fins, le silencieux plus court et le bloc optique avant plus compact.

Les détails ont également été soignés avec des ailettes de refroidissement usinées brillantes sur la culasse et des colliers d’échappement à ailettes, complétés par des collecteurs d’échappement en acier inoxydable noirci, des silencieux relevés plus courts et des embouts polis. Un nouveau bouchon de réservoir en aluminium à charnière, et un design simplifié pour les protections de talon et les repose-pieds complètent cette revue de style pour la Speed Twin 900 2025.

Outre le style, le millésime 2025 profite d'équipements mis à jour avec une fourche inversée, un garde-boue avant et des protège fourche à l'allure plus sportive. À l'arrière, un nouveau bras oscillant en aluminium et deux amortisseurs à réservoir séparés sont complétés par une boucle arrière plus étroite, un garde-boue plus fin et un feu arrière compact. La selle, perchée à 780 mm, est désormais plus fine et a été retravaillée pour optimiser la position et le maintien du pilote. Les nouvelles roues sont équipées de pneus Michelin Road Classic et associées à un étrier radial à quatre pistons monté sur un disque avant de 320 mm.

Au cœur de la moto, on retrouve le bicylindre Bonneville de 900 cm3 délivrant 65 chevaux à 7 500 tr/min et offrant un couple maxi de 80 Nm à 3 800 tr/min. Deux modes de conduite sont disponibles : « Route » et « Pluie », et sont désormais sensibles à l’inclinaison avec un ABS optimisé pour les virages et un contrôle de traction montés de série.

La Speed Twin 900 2025 peut aussi compter sur un grand écran LCD indiquant le régime moteur, la vitesse et le rapport engagé, et un écran TFT intégré pour fournir des informations supplémentaires comme le mode de conduite. Cet écran couleur est compatible avec les poignées chauffantes en option, et offre une connectivité Bluetooth qui propose la navigation virage par virage et la possibilité de visualiser et de contrôler les appels téléphoniques et la musique directement depuis son smartphone. Une prise USB-C est aussi intégrée sur le côté de l'instrumentation.

Plus de 120 accessoires Triumph d’origine permettent également de personnaliser la moto selon ses envies.

Disponible en février 2025 dans les concessions à partir de 9 995 euros, la nouvelle Speed Twin 900 est disponible en trois coloris distincts : Pure White avec des bandes bleues et orange sur le réservoir, un réservoir Phantom Black avec des bandes gris foncé et des accents dorés, ou Aluminium Silver avec une touche de rouge encadrant le logo Triumph.