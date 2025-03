Des motos et scooters électriques Niu en édition limitée

Spécialisée dans la mobilité électrique avec des motos et scooters, la marque chinoise Niu est un poids lourd du marché. Présent dans 53 pays à travers le monde, Niu a ainsi vendu plus de 4 600 000 véhicules électriques depuis le lancement de son premier scooter électrique en 2015.

Pour célébrer ses 10 ans d'existence, Niu a décidé de marquer le coup et de proposer à ses clients une édition limitée de plusieurs de ses modèles : les scooters et motos NQiX 1000, NQiX 500, NQiX 150, FQi 500, RQi Sport (dont l'essai sera prochainement à découvrir sur Caradisiac Moto), XQi3 ainsi que la trottinette électrique KQi 300X. Des éditions limitées à seulement quelques unités en France.

Pour acheter une moto ou un scooter électrique en édition limitée, il faut acheter les produits dérivés

Pour réserver son exemplaire de ces deux-roues en édition limitée, il faut au préalable acheter le pack de produits dérivés (casque, tee-shirt et carnet aux couleurs du deux-roues spécialement habillé de noir et de touches de rouge) sur le site de la marque. Un procédé plutôt atypique, d'autant plus que l'ensemble est tout de même facturé 99 euros pour les motos et scooters. Le pack de produits dérivés pour les trottinettes est pour sa part inclus dans le prix de l'édition limitée du deux-roues électrique.

Ultime précision, les produits dérivés sont ensuite livrés dans un délai de 5 à 7 jours ouvrables, tandis qu'il faudra patienter jusqu'en juin pour recevoir son exemplaire du deux-roues électrique en édition limitée.