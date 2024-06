Les promos arrivent aussi chez Honda

Depuis le 1er juin dernier, l’heure est aux promos chez Honda, qui met en avant deux de ses modèles les plus récents et populaires : la Hornet 750 et la Transalp 750, et propose un avantage client équivalent à la cylindrée de ses motos, soit 750 € de remise sous la forme d’aide à la reprise d’un ancien véhicule ou de remise sur l’offre d’accessoires jusqu'au 31 juillet prochain.

Côté financement, la Hornet 750 est également accessible en LOA (Location avec option d’achat) à partir de 136 €/mois sur 37 mois (montant total dû avec option d’achat : 9 386 € pour un prix d’achat comptant de 7 349 €) et la Transalp 750 à partir de 159 €/mois sur 37 mois également, sans aucune nécessite d'apport initial (montant total dû avec option d’achat : 11 724 € pour un prix d’achat comptant de 9 949 €).

La Honda CL500 maintenant disponible à 6 499 euros

L’autre modèle qui profite des promos Honda est la CL500. Un modèle qui peine à trouver son public, ce qui explique certainement la remise immédiate de 700 € sur son tarif, avec un « prix promotionnel » annoncé en vigueur jusqu’au 31 décembre prochain de 6 499 € contre 7 099 € jusqu’ici.

La Honda CL500 est également accessible en LOA à partir de 99 €/mois sur 37 mois sans apport initial pour un prix total avec option d’achat finale de 7 536 €.