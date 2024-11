Les trois cylindres Zontes au Salon de Milan 2024 et disponibles dès le premier trimestre 2025 !

Clignez plusieurs fois des yeux. Non, ce que voyez ne sont pas des prototypes, mais bel et bien les nouveaux modèles très séduisants du fabricant chinois Zontes. Découvrons-les ensemble, alors que nous venons tout juste de les capturer en photo et de les analyser.

Au programme, donc, deux trails dont un plus routier (le T comme Tracer, qu'il vise directement ?), là ou le F (évoquant un mix KTM/Tracer 700), un roadster osé et une sportive originale, tous quatre développés sur une plateforme commune déjà présentée par le constructeur. Il s'agit d'un inédit cadre en aluminium ultra-léger, moulé sous vide (une technique complexe que Yamaha, justement, maîtrise de longue date) et ne pesant que 11 kg pour la partie principale et moins de 4 kg pour la partie secondaire (boucle arrière), soit à peine 15 kg de robustesse éprouvée (nombreux tests de résistance et de pression sur les éléments) pour contenir le nouveau moteur trois cylindres entièrement développé par Zontes.

L'histoire ne dit pas s'ils se sont là aussi inspirés du CP3 (quand on voit le design de la nouvelle Tracer 9 GT et celui de la 703T, on peut se poser la question), ou s'ils ont opté pour une solution 100 % originale, mais le résultat est là : un trois cylindres vertical équilibré, sortant 70 kW (102 ch) de puissance à un régime variant en fonction du modèle entre 10 000 et 11 200 tr/min. De quoi se faire plaisir, assurément et vraisemblablement compatible avec la norme A2 (bridage à 35 kW), quand bien même le poids des modèles en ordre de marche reste contenu sous la barre des 200 kg, avec une R affichant même 191 kg "seulement".

La finition des motos exposées est correcte, les standards plutôt haut de gamme de Zontes étant encore revus à la hausse, tandis que les commodos (pas toujours ultra-sexy) et commandes à la main (maîtres-cylindres) varient considérablement d'un modèle à l'autre. Une constance par contre : J.Juan à la manœuvre en matière de freinage et l'écran TFT couleur à l'interface plutôt chargée. On notera une bulle électrique que la 703T et surtout des commodos à molette crantée et clic intégré façon Tracer 9 avant que Yamaha ne se décide à les changer. Leur manipulation semble moins complexe et moins désagréable ceci dit. De quoi remarquer que sur ce modèle, la bulle est électrique et que certaines touches restent mystérieuses… En attendant le dossier de presse complet à la présentation officielle des modèles.

Surprenante également, la ZT703R met en valeur son architecture à cadre périmétrique imposant et se forme complexe, sans oublier des formes aiguisées, à l'image de sa tête de fourche à optique lenticulaire pour le moins acéré. De son côté, la ZT703RR profite de lignes spécifiques mixant avantageusement un design Bio et intégrant des touches lumineuses latérales au niveau des flancs de réservoir. Comme on peut le constater sur les photos, Zontes aime jouer avec la lumière LED, le bouclier frontal de F en témoigne de manière très agréable en salon. Reste à voir ce que cela donnera une fois sur route.



GD France, importateur de la marque en France, comme son nom l'indique, ne devrait pas tarder à nous communiquer les tarifs des motos sur notre territoire, mais il se dit qu'ils seraient particulièrement attractifs. Les représentants de la marque poussent en tout cas les modèles 703 sur le devant de la scène (à raison), tandis qu'il nous tarde de voir si la qualité de production et des éléments connus sur les petites cylindrées de la marque sera toujours de mise sur le plus grosse. Opération communication réussie en tout cas et curiosité piquée tant l'architecture est intéressante, le design tranché et la proposition complète. La gamme est en tout cas en plein essor et trois modèles de maxiscooters rejoignent également les rangs, nous en reparlerons.