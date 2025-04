Livewire veut séduire la Police avec des versions spéciales de ses motos électriques

Lancée à l'assaut du marché encore vacillant de la mobilité électrique, la marque LiveWire est aujourd'hui une marque indépendante.

Créée à l'origine par Harley-Davidson qui souhaitait mettre un pied sur le marché des motos électriques avec un premier modèle qui fût finalement un échec commercial, LiveWire développe aujourd'hui des motos plus accessibles financièrement.

Pour élargir son spectre de clients potentiels, LiveWire propose aujourd'hui des versions dédiées spécifiquement aux forces de police américaines : les S2 Del Mar et Alpinista Patrol. Des modèles spécialement équipés pour répondre aux besoins des forces de l'ordre avec des éléments utiles pour effectuer patrouilles et interventions.

Les policiers américains bientôt tous à moto électrique ?

On retrouve donc sur ces déclinaisons un ensemble complet d'équipements avec des protection anti-chute renforcées, des valises latérales et un top-case, une sirène de 120 décibels, des feux LED faisant office de gyrophare lors des interventions, des commandes spéciales pour piloter le tout et un système d'alimentation dédié à cet équipement.

Silencieuses, maniables et performantes en milieu urbain, les LiveWire Patrol ont tout pour séduire les forces de l'ordre américaines. La marque met également en avant un l'argument financier. Selon elle, une flotte de 10 machines permet même d'économiser 24 153 $, soit environ 21 250 euros. Une bonne raison de plus de les voir également débarquer bientôt en France ?