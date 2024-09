Louez une moto Ducati à partir de 89 € par jour

Envie de se faire plaisir sur une journée, pour un week-end ou des vacances, le réseau Ducati a récemment élargi les possibilités pour rouler sur un modèle de la marque à tous les possesseurs d’un permis A mais aussi A2.

Depuis cet été une partie de son réseau propose la location de motos italiennes, il s’agit des concessionnaires d’Annecy, Avignon, Bayonne, Besançon, Gap, Limoges, Melun, Nice, Montpellier, Paris Est et Perpignan.

De 89 € à 189 € par jour selon les modèles, cela permet de se faire plaisir au guidon pendant quelques heures, ou plusieurs jours, sans se ruiner.

Pour mettre à disposition à travers son réseau en France des motos accessibles au plus grand nombre sous l’enseigne « Ducati Rent », la marque de Bologne collabore avec la société « envie2rouler », une véritable spécialiste de ce marché de la location de deux-roues.

Un partenariat que compte développer Maxime Loiseau, Directeur Général de Ducati West Europe : « Il faut développer et étendre le champ des possibilités pour mieux faire connaître notre marque. »

Pour plus d’informations, il est possible de visiter le site Ducati Rent où figure la liste des concessionnaires participants, tandis que la location est d’ores et déjà possible sur : ducati.envie2rouler.com