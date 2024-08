MotoGP Aragon : Marc Marquez retrouve la pole position

Dès le début de la première séance de qualification, les pilotes se sont précipités sur le circuit de Motorland. Pedro Acosta, toujours en grande forme, a été le premier à établir un temps de référence, devançant la KTM de Jack Miller. Brad Binder a également montré de la vitesse en se plaçant provisoirement en deuxième position, juste derrière son coéquipier de marque.

À mi-parcours de cette première séance, la lutte pour la Q2 s'intensifiait principalement entre les trois pilotes KTM. Jack Miller a finalement pris l'avantage en améliorant le temps d'Acosta, reléguant Binder hors des places qualificatives pour la Q2. De son côté, Enea Bastianini a peiné à retrouver le rythme, ne parvenant pas à améliorer sa neuvième place après que son tour rapide de la veille a été annulé à cause d'un drapeau jaune. Malgré un changement de moto qui a permis une légère amélioration de son temps, "The Beast" n'a pas réussi à passer en Q2.

La deuxième séance de qualification a débuté sur une note dramatique avec une chute de Jorge Martín au virage 5. Marc Márquez n'a pas perdu de temps pour s'imposer en tête, signant un tour en 1’47.956. Pedro Acosta, fort de sa performance en Q1, s'est rapidement positionné en deuxième place, tandis qu'Alex Márquez se maintenait en troisième position. Pecco Bagnaia s'est également montré compétitif, grimpant à la troisième place, mais toujours une seconde derrière l'aîné Márquez.

Après sa chute, Jorge Martín est revenu en piste et a immédiatement signé le troisième temps. Pendant ce temps, les pilotes Aprilia, Maverick Viñales et Aleix Espargaró, ont connu des difficultés, se classant respectivement dixième et onzième. Johann Zarco, quant à lui, a terminé à la huitième place. Alors que Marc Márquez continuait d'améliorer son propre temps, la lutte pour les positions sur la grille se précisait.

Finalement, Pedro Acosta a réussi à décrocher une impressionnante deuxième place au drapeau à damier, tandis que Pecco Bagnaia a terminé troisième. Jorge Martín ouvrira la deuxième ligne en quatrième position, aux côtés d'Alex Márquez et Franco Morbidelli. Les Aprilia d'Aleix Espargaró et Maverick Viñales partiront de la onzième et douzième position respectivement.