MotoGP Malaisie : Bagnaia est en mode big bang à Sepang

Pecco Bagnaia a éclaboussé le circuit international de Sepang de tout son éclat en s'emparant d'une pole position stratosphérique lors de l'avant-dernière course du MotoGP 2024, le Grand Prix de Malaisie. Avec un temps record de 1’56.337, le pilote de la Ducati #1 a abaissé l'ancien record de plus d'une seconde, améliorant son propre chrono de 1.154 secondes. C'est la 23ème pole de Bagnaia en catégorie reine et sa cinquième de la saison, portant son total à 30 au cours de sa carrière.

Il sera accompagné en première ligne par le leader du championnat, Jorge Martin, de Ducati Pramac, qui a terminé à 0,216 seconde, et Alex Marquez de Gresini Racing, à 0,938 seconde. Cette performance remarquable souligne la domination de Ducati, qui place six de ses motos dans le top six, toutes en dessous de l'ancien record de la piste.

Franco Morbidelli a également réalisé une belle performance en décrochant la quatrième position, ouvrant la deuxième ligne, suivie par les motos de l'octuple champion du monde, Marc Marquez, et d'Enea Bastianini, qui luttent pour la troisième place au championnat. La KTM de Jack Miller, en septième position, brise la domination des "Rouges", suivie par les Yamaha de Fabio Quartararo et Alex Rins, respectivement 1,255 et 1,389 secondes derrière. Johann Zarco, sorti en tête de la Q1 est aussi un solide onzième et seul comme meilleur représentant Honda.

Parmi les autres performances notables, Andrea Iannone, de retour après cinq ans d'absence, a fini la Q1 en septième position, se qualifiant pour la sixième ligne. Il a démontré un talent indéniable malgré un ajustement compliqué aux nouvelles technologies.

Les déclarations d'après-qualifications des pilotes soulignent l'intensité de la compétition. Bagnaia a déclaré : « C'est essentiel de pouvoir performer dès le premier tour. » Martin, quant à lui, a exprimé sa surprise face à la vitesse de Bagnaia, notant qu'il espère le battre en course. Alex Marquez, ravi de sa performance, a ajouté qu'il vise un top 5, affirmant : « Je m'amuse sur la moto et c'est important. »

La tension est palpable alors que les pilotes se préparent pour la course, et tous les regards sont tournés vers la bataille prometteuse du Sprint qui s'annonce sur le circuit de Sepang dès ce samedi 08h00 sous nos latitudes.

Résultats MotoGP Sepang :

1. Francesco Bagnaia (I) Ducati, 1:56,336 min

2. Jorge Martín (E) Ducati, +0,216 sec

3. Alex Marquez (E) Gresini Ducati, +0,938

4. Franco Morbidelli (I), Ducati +0,942

5. Marc Marquez (E) Ducati, +0,964

6. Enea Bastianini (I) Ducati +1,029

7. Jack Miller (AUS) KTM, +1,221

8. Fabio Quartararo (F) Yamaha, +1,255

9. Alex Rins (E) Yamaha, +1 389

10. Brad Binder (ZA) KTM, +1 545

11. Johann Zarco (F) Honda, +1 634

12. Maverick Vinales (E) Aprilia, +1 709

13. Pedro Acosta (E), KTM

14. Marco Bezzecchi (I), Ducati

15. Raul Fernandez (E), Aprilia

16. Aleix Espargaro (E), Aprilia

17. Andrea Iannone (I), Ducati

18. Takaaki Nakagami ( J), Honda

19. Luca Marini (I), Honda

20. Joan Mir (E), Honda

21. Augusto Fernandez (E), KTM

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia