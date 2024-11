MotoGP Malaisie : Quartararo et Zarco leaders chez Yamaha et Honda

Le Grand Prix de Malaisie a été un week-end prometteur pour Yamaha, avec des performances notables de Fabio Quartararo et Johann Zarco. Quartararo a terminé à une superbe sixième place. Le Français, pourtant, a connu des frayeurs lors d’un accrochage avec Jack Miller et Brad Binder au deuxième virage, mais tous les pilotes impliqués en sont sortis indemnes.

« Je suis content étant donné que j'ai commencé la course avec un pneu avant que je n'aime pas et un pneu arrière usé », a déclaré Quartararo. Le pilote tricolore a évoqué son expérience de course, notant que « le premier tour n'a pas été de tout repos », surtout avec un pneu déjà fatigué. Après un redémarrage, il a réussi à mieux gérer son rythme : « j'ai freiné tard et tout allait mieux, surtout par rapport au premier tour. »

Concernant l'incident avec Miller et Binder, Quartararo a partagé : « Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il me semble que quelqu'un m'a frappé de l'intérieur, et j'ai ressenti quelque chose comme un blocage. J'ai ensuite trouvé Jack dans le paddock, et j'étais soulagé de le voir en bon état après cette chute effrayante. »

Quartararo a également souligné les défis techniques de la course : « Les réglages étaient très différents après le changement de moto, mais nous avons réussi à bien gérer la situation. » Avec des améliorations nécessaires, il a affirmé : « Nous avons fait un pas en avant, mais nous devons en faire davantage. »

De son côté, Johann Zarco a terminé juste en dehors du top dix, à la 11e place, mais a apprécié sa performance. « Je suis heureux, car je n'ai commis aucune erreur dans la course, sauf peut-être au virage 7 », a-t-il dit. Malgré quelques difficultés avec le grip de son pneu arrière, il a trouvé le début de course positif : « Le combat avec Bezzecchi était cool, et je pouvais contrôler la moto beaucoup mieux. »

Zarco a réfléchi aux défis qu'il a rencontrés, notamment avec son pneu arrière : « Dans les trois derniers tours, j'avais peur qu'Aleix Espargaró me rattrape, mais il avait aussi des difficultés. » Les deux pilotes semblent optimistes pour l’avenir, avec l’espoir d’améliorations lors de la prochaine course à Barcelone, où ils pourront continuer à affiner leurs performances et, espérons-le, accroître leur compétitivité sur le circuit.