MotoGP, Misano 2 : pole record pour Bagnaia, Marquez chute encore

Q1 : Brad Binder et Miguel Oliveira se qualifient pour la Q2

La première partie des qualifications a débuté peu avant 11h00, avec une performance solide de Brad Binder qui, après une journée difficile marquée par une chute vendredi, a su se ressaisir. Le Sud-Africain a établi le meilleur temps de Q1 en 1’31.070, assurant ainsi son ticket pour la Q2. À ses côtés, Miguel Oliveira a également brillé, terminant à seulement 76 millièmes de Binder et se qualifiant lui aussi pour la dernière séance de qualifications.

Pour Alex Marquez, ce fut une matinée cauchemardesque. Une chute au milieu de la séance l’a contraint à rentrer aux stands pour changer de moto, mais malgré ses efforts, il n’a pas pu réaliser un tour compétitif. Sa 11ème place en Q1 le condamne à partir de la 21ème position sur la grille pour les deux courses du week-end. Quant aux efforts de Johann Zarco, ils se sont achevés à la 17è place.

Q2 : Bagnaia et Martín en duel pour la pole

La Q2, débutée à 11h15, a rapidement pris une tournure intense avec Jorge Martín qui n’a eu besoin que de trois tours pour établir un nouveau record absolu de Misano en 1’30.245, surpassant ainsi le précédent record de Pecco Bagnaia de quelques millièmes. Mais ce dernier n’était pas prêt à laisser la pole lui échapper.

Marc Márquez, qui avait montré une belle forme le vendredi, a malheureusement chuté au troisième virage alors qu’il occupait provisoirement la quatrième place. Bien qu’il ait pu rejoindre rapidement les stands pour changer de moto, cette mésaventure a compromis ses chances de se battre pour la première ligne.

Avec moins de cinq minutes restantes, la bataille pour la pole position s'est intensifiée entre Martín et Bagnaia. Alors que les deux pilotes peignaient les secteurs en rouge, c’est Bagnaia qui a eu le dernier mot avec un tour époustouflant en 1’30.031, établissant ainsi un nouveau record et s’assurant la pole position. Jorge Martín, malgré ses efforts, n’a pas pu répliquer, terminant à 214 millièmes de l'Italien.

Enea Bastianini a complété la première ligne avec un chrono à +0.533 de Bagnaia, une performance solide qui confirme ses progrès constants. Derrière, Brad Binder a su tirer profit de sa qualification en Q1 pour signer le quatrième temps, suivi de Pedro Acosta, qui continue de surprendre avec sa cinquième place (+0.700).

Marco Bezzecchi, malgré quelques difficultés, a terminé sixième, suivi de Marc Márquez, qui n’a pas pu faire mieux que la septième place après son incident en Q2. Maverick Viñales, Fabio Quartararo et Franco Morbidelli complètent le top 10, tous les trois séparés par seulement 23 millièmes, preuve de l’intensité de la compétition.

Avec cette nouvelle pole position à Misano, Pecco Bagnaia a prouvé qu'il était le pilote à battre ce week-end. Jorge Martín, en pleine lutte pour le titre, n’a pas dit son dernier mot et cherchera à prendre l’ascendant en course. La première ligne est complétée par un Enea Bastianini déterminé, tandis que les autres prétendants, comme Binder, Acosta et Márquez, tenteront de jouer les trouble-fêtes.

Le Misano World Circuit Marco Simoncelli s'annonce comme le théâtre d'une bataille palpitante, avec des écarts infimes entre les meilleurs pilotes. La course promet d’être un véritable spectacle, où chaque erreur pourrait coûter cher dans la lutte pour le championnat MotoGP.