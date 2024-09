MotoGP Misano 2 : victoire musclée de Bastianini sur Martin furieux

La course a débuté avec un excellent départ de Jorge Martín, qui a pris la tête, mais Bagnaia, très agressif, a rapidement repris la première place en se faufilant à l’intérieur du premier virage. Enea Bastianini s’est installé en troisième position, tandis que Brad Binder et Pedro Acosta occupaient respectivement les quatrième et cinquième places. Cependant, Binder a chuté dès le virage 4, mettant fin à ses espoirs de podium.

Martín n'a pas laissé Bagnaia s'échapper, attendant patiemment son moment pour attaquer. Le Madrilène a tenté une première attaque, mais en s’ouvrant trop, il a permis à Bagnaia de reprendre la tête. Bastianini a profité de cette situation pour se coller aux deux leaders. À 24 tours de la fin, Martín a finalement consolidé son dépassement, prenant la tête de la course, avant que Bastianini ne dépasse Bagnaia pour s’emparer de la deuxième place.

La course a pris un nouveau tournant au dixième tour avec la chute de Pedro Acosta, laissant Marc Márquez en quatrième position. L’octuple champion du monde a alors commencé à combler l’écart avec Bagnaia, qui semblait avoir du mal à suivre le rythme des leaders. Puis, à sept tours de la fin, coup de théâtre : Bagnaia est tombé, heureusement sans conséquence physique, mais cette chute lui coûte cher en termes de points pour le championnat.

Avec Bagnaia hors course, Bastianini a redoublé d’efforts pour ne pas laisser Martín s'échapper. L'Italien a cherché à dépasser le pilote Pramac à chaque occasion, et leur duel a tenu le public en haleine. Dans le dernier tour, Bastianini a réussi une attaque décisive, forçant Martín à s’écarter et à faire un long détour. Bien que Martín soit revenu en piste juste devant Marc Márquez, cela a permis à Bastianini de franchir la ligne d'arrivée en premier, offrant à Ducati une victoire historique.

Marc Márquez, patient et stratégique, a profité des incidents pour s’assurer une troisième place méritée, son premier podium depuis plusieurs courses. Marco Bezzecchi a terminé quatrième, confirmant la bonne forme des pilotes Ducati ce week-end, malgré l'abandon de Bagnaia.

Avec cette victoire, Bastianini renforce sa position au classement général, tandis que Jorge Martín, avec sa deuxième place, profite de l’abandon de Bagnaia pour creuser l’écart au championnat. Martín, désormais leader, totalise 341 points contre 317 pour Bagnaia, qui doit maintenant rattraper son retard lors des prochaines courses.

Enea Bastianini a offert à Ducati une victoire inoubliable à Misano, marquant le 100e succès de la marque en MotoGP. Jorge Martín, malgré sa déception de ne pas avoir remporté la course, a montré une combativité exemplaire, et Marc Márquez a prouvé qu’il reste un concurrent redoutable. Avec sept courses encore à disputer, le championnat reste ouvert, et les prochaines manches s'annoncent palpitantes pour la lutte au titre MotoGP.