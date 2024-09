MotoGP Misano Course : Marc Márquez maître du ciel, triomphe

Pecco Bagnaia, après un départ difficile lors de la Sprint Race de samedi, n'a pas laissé passer sa pole position cette fois. Jorge Martín, avec un départ fulgurant, a rapidement grimpé à la deuxième place, talonnant Bagnaia dès le premier tour. Derrière eux, Pedro Acosta se battait avec Franco Morbidelli pour la troisième position, suivi de Brad Binder, Enea Bastianini, et Marc Márquez, qui gagnait deux places dès le premier tour.

Dès le deuxième tour, Martín a frôlé l'arrière de la Ducati de Bagnaia mais a évité de justesse l'incident en redressant sa moto. Pendant ce temps, Acosta continuait à se battre avec Morbidelli pour la troisième place, mais son agressivité l'a conduit à une erreur au virage 13, le faisant sortir large. Il a ensuite perdu le contrôle de sa RC16 et a chuté, permettant à Morbidelli de sécuriser la troisième place.

La course a pris un tournant lorsque la pluie a commencé à s'intensifier. Franco Morbidelli, en troisième position, a été la première victime des conditions humides, sortant de la piste. Jorge Martín, voyant l'opportunité, a immédiatement changé de moto pour des pneus pluie, mais cela s'est avéré être une erreur. La pluie n'a pas duré, et Martín a perdu près de dix secondes par tour avant de revenir aux pneus slicks, ruinant ainsi ses chances de podium.

En tête, Marc Márquez a pris l'initiative, dépassant Bagnaia au huitième tour. Tandis que la piste alternait entre sections humides et sèches, Márquez, spécialiste de ce genre de conditions, a su maintenir un rythme soutenu malgré la menace constante de Bagnaia, qui est resté collé à sa roue pendant une bonne partie de la course.

Plusieurs batailles intenses se sont déroulées dans le peloton. Enea Bastianini a réussi à s'éloigner de ses poursuivants pour s'assurer la troisième place, tandis que Binder, Bezzecchi, et Álex Márquez se sont battus pour la quatrième place. Binder a finalement remporté ce duel, terminant devant Bezzecchi et Álex Márquez.

En fin de course, Marc Márquez a augmenté son rythme, creusant un écart de 1,2 seconde sur Bagnaia à huit tours de l'arrivée. Bagnaia, conscient des risques, a préféré assurer la deuxième place, d'autant plus que Bastianini se trouvait loin derrière, à plus de trois secondes.

Marc Márquez a franchi la ligne d'arrivée pour remporter sa deuxième victoire consécutive, après son triomphe à Aragon. Bagnaia a terminé à la deuxième place, suivi par son coéquipier Bastianini. Binder, Bezzecchi, et Álex Márquez ont complété le top six, tandis que Fabio Quartararo, Jack Miller, Fabio Di Giannantonio, et Pol Espargaró ont terminé dans le top dix.

Au classement général, Jorge Martín reste en tête avec 312 points, mais Bagnaia, avec 305 points, n'est plus qu'à sept unités de lui. Marc Márquez, désormais troisième avec 259 points, se rapproche dangereusement, menaçant de bouleverser la lutte pour le titre.