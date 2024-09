MotoGP Misano : Quartararo et Zarco n’ont pas ménagé leur peine

Fabio Quartararo avait clôturé la première journée d'essais avec le neuvième temps. « Nous sommes dans le top 10. C'était notre objectif, donc je suis assez content. Je pense que le nouveau châssis que nous avons testé aujourd'hui était un peu meilleur. J’espère que nous pourrons trouver un peu plus de grip demain en essayant différentes choses » a-t-il déclaré.

Malgré l'effort, Quartararo avait un large sourire sur le visage : « cela faisait longtemps que je n'avais pas pris autant de plaisir. J'ai toujours eu l'information que j'étais parmi les cinq ou six meilleurs pilotes et c'est un très bon sentiment ».

Fabio Quartararo, qui restera fidèle au projet Yamaha au moins jusqu'à fin 2026, voit également une première récolte du travail de ces derniers mois : « nous avons commencé à réfléchir et à travailler à nouveau avec le patron technique Max Bartolini il y a plusieurs mois avec l’objectif d’accélérer notre rythme de développement. Nous n'avons vu aucun résultat au début, mais maintenant je pense que nous avons atteint un point où des progrès sont visibles. »

Fabio Quartararo a ensuite clôturé la course Sprint en neuvième position. « Je me suis qualifié en P10 et, pour être honnête, j’étais plutôt content de mon temps au tour. J'ai attaqué comme un diable et je n'ai commis aucune erreur. Je pense que nous avons fait de notre mieux et, compte tenu de notre situation actuelle, le tour était plutôt bon. Lors du Sprint, nous n'avions pas assez de traction à l'arrière, donc ça a glissé. J'ai fait la course Sprint en pilotant "avec le pneu avant" et ce n'est malheureusement pas mon style de pilotage habituel ».

Pour finir, Fabio Quartararo a terminé le Grand Prix de Saint-Marin et Riviera di Rimini en septième position avec un écart de 17,642 secondes sur le leader. « C'était vraiment difficile, surtout dans les premiers tours quand il a commencé à pleuvoir. Habituellement, la pluie ne joue pas en notre faveur, mais j'ai réussi à rester assez proche des leaders, donc c'était sympa. Je me suis amusé pendant la course. Je n'ai pas eu les sensations auxquelles je m'attendais, mais la situation est bonne. J'avais les autres pilotes devant moi, donc quoi qu'ils fassent, je les suivais. À un moment donné, j'étais vraiment sur le point de changer de moto, mais j'ai vu que la plupart d'entre eux étaient toujours en piste, alors j'ai décidé de rester en retrait. Heureusement, la piste sèche très vite ici, donc je pense que c'était génial ».

De son côté, Johann Zarco a d’abord connu un excellent vendredi sur le Misano World Circuit Marco Simoncelli. Le pilote a admis se sentir mieux sur la moto après les séances et attendait avec impatience les prochaines séances avec une attitude positive. Bien qu'il considérât la Q2 comme une option difficile, Zarco a travaillé dur pour faire un pas en avant et être prêts pour le Sprint et la course du dimanche. « C'est bien de retrouver cette bonne performance d'adhérence à Misano. Cela m'aide à améliorer mes compétences de pilotage, car par le passé, je n'ai pas bien fait ici. J'ai senti que je faisais mieux, ce qui est positif. Malgré la position, l'écart avec les meilleurs pilotes est très serré, ce qui signifie que nous travaillons bien. Je suis concentré sur les courses de ce week-end : je veux continuer à progresser avec notre package ».

Lorsqu’on lui a demandé si la Q2 était possible, Zarco n’a pas caché son scepticisme. « J’ai l’impression que c’est mission impossible, » a-t-il admis. « J’ai donné beaucoup, et j’ai fait une grande différence par rapport aux autres Honda, mais cela nous laisse quand même en dehors du jeu, » a-t-il déclaré, réfléchissant à la possibilité que conserver de l’énergie pour les courses pourrait être le choix le plus judicieux. « Le cœur bat à plus de 185, et vous ne pouvez pas le faire six fois par jour, » a-t-il expliqué.

Johann Zarco, a terminé 13e du Sprint de samedi à Misano. Parti de la 16e place de la grille, le Français a pris un bon départ sur le Sprint. Confronté à quelques difficultés à l'accélération, il n'a pas baissé les bras et s'est battu avec acharnement contre ses rivaux pour rentrer dans les points. Bien qu'il ne les ait pas atteints, le bon côté des choses, c'est qu'il a tiré le meilleur parti de son package, en exploitant son potentiel et en finissant une fois de plus en tant que premier Honda du classement.

« J'ai fait tout ce que j'ai pu. Il nous manque quelque chose à l'arrière de la moto, et cela ne me permet pas de pousser et de rattraper mes rivaux. Nous avons bon espoir pour le test de lundi, voir si nous pouvons trouver quelque chose de différent pour progresser et nous battre pour les positions que nous aimerions disputer » a-t-il commenté.

Finalement, le pilote CASTROL Honda LCR a terminé 12e de la course de dimanche sur le Misano World Circuit Marco Simoncelli après avoir fait face à une course difficile en raison de conditions météorologiques imprévisibles. Les prévisions annonçaient de la pluie au début de la course, suivie d'un ciel dégagé. La décision stratégique de Johann de rester en piste, son contrôle de la situation et sa performance sans erreur, sans commettre d'erreur, lui ont permis de franchir la ligne d'arrivée en 12e position.

« Je suis satisfait de notre décision stratégique de rester sur la piste après la pluie initiale, qui n'a heureusement pas dégénéré en une course entièrement humide. Nous avons conservé la 12e position, ce qui nous a permis de marquer de précieux points. C'était un risque calculé qui s'est avéré payant. La course a été un défi en raison des conditions météorologiques, et nous n'avions pas la vitesse pour attaquer et nous battre. Le test de demain sera crucial car nous visons à faire des progrès significatifs ». Nos deux Français retrouveront Misano dans deux semaines pour le prochain round de la saison MotoGP.