MotoGP Misano Sprint : Martin fesse Bagnaia, Ducati dans l’embarras

Le premier incident est survenu peu après, avec la chute de Fabio Di Giannantonio, heureusement sans gravité. Pecco Bagnaia, quant à lui, surpassait les chronos de l’an passé, mais Jorge Martín menait la course. Avec la courte distance de la course Sprint et la proximité des rivaux, il était clair que la bataille pour la victoire serait serrée. Marc Márquez progressait déjà, passant Marco Bezzecchi et se rapprochant de Jack Miller en septième position. Le pilote de Cervera, connu cette saison pour ses remontées spectaculaires, était en chasse, menaçant directement l'Australien.

En tête, Bastianini dépassait Binder pour prendre la quatrième place, montrant une belle forme sur sa Ducati. Cependant, Martín et Morbidelli recevaient des avertissements pour avoir franchi les limites de la piste. L’écart entre les trois premiers et le reste du peloton s’était creusé à plus d’une seconde et demie, mais cette avance était susceptible de fondre avec les luttes imminentes pour la victoire. Malheureusement pour Bezzecchi, une chute l’a contraint à abandonner la course.

Acosta, quant à lui, traquait Binder sans trop forcer, les deux pilotes KTM semblant éviter une confrontation inutile pour le bien de leur marque. Finalement, Acosta a pris la cinquième place, juste derrière Bastianini, qui, à son tour, a également été averti pour les limites de la piste. Bagnaia restait le seul en tête à n'avoir encore reçu aucun avertissement.

Jack Miller a commis une erreur, permettant à Marc Márquez de capitaliser en le dépassant pour s'emparer de la septième place. Fabio Quartararo maintenait sa neuvième position, montrant une belle performance à Misano, et demeurait la première moto japonaise dans le classement à six tours de la fin du Sprint.

En tête, Martín et Bagnaia avaient creusé un petit écart d’un peu plus d’une seconde sur Morbidelli. C'est alors que Bagnaia a également reçu un avertissement pour les limites de piste, égalisant ainsi la situation avec ses rivaux directs. Marc Márquez, quant à lui, continuait sa remontée, mettant la pression sur Binder pour lui ravir la sixième place, ce qu’il réussit peu après une erreur du Sud-Africain.

Le Sprint touchait à sa fin, et à trois tours du drapeau à damier, Márquez était déjà derrière Acosta, cherchant à le dépasser. Cependant, le temps manquait pour que le pilote de Gresini puisse monter sur le podium. Acosta, réputé pour être un adversaire coriace, ne comptait pas céder facilement, rendant la tâche difficile pour Márquez. Mais ce dernier arrivait tout de même à ses fins en vue de ‘arrivée …

Augusto Fernández a été le premier à être pénalisé pour les limites de piste, devant effectuer un "long lap". Morbidelli a commis une petite erreur mais a réussi à conserver sa troisième place, bien que Bastianini se rapprochait dangereusement. Bastianini a tenté une attaque, mais en se faufilant, il a manqué de concrétiser, laissant les positions inchangées.

Finalement, Jorge Martín a décroché une nouvelle victoire en Sprint, avec Bagnaia terminant deuxième et Morbidelli complétant le podium.

Au classement mondial, Bagnaia perd trois points face à Martin, qui sera pilote Aprilia en 2025. Le voilà à -26… Troisième et quatrième positions pour Marc Marquez et Enea Bastianini, à égalité de points et à 77 points du sommet.