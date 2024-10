MotoGP Thaïlande Sprint : Bastianini croque Martin et Bagnaia

Dès le départ, Bastianini a réalisé un départ fulgurant, se classant premier dans les premiers virages, suivi de près par Marc Márquez, qui a pris la deuxième place. En revanche, Jorge Martín a rétrogradé à la cinquième position et a dû redoubler d'efforts pour dépasser Pedro Acosta afin de ne pas laisser le groupe de tête s'échapper. Peu après, Bagnaia a pris les commandes de groupe de chasse en dépassant Márquez, stabilisant ainsi le premier tour de la course.

Après quatre tours, un drapeau jaune s'est agité sur le circuit à la suite d’une nouvelle chute de Pedro Acosta, sans gravité. Martín, déterminé, a ensuite dépassé Márquez pour s'emparer de la deuxième place, mettant le cap sur Bastianini. Le pilote de Pramac a réussi à atteindre son objectif : maîtriser Bagnaia. Quelques virages plus tard, il a réussi un dépassement audacieux, empochant ainsi des points cruciaux pour le championnat.

Les positions se sont stabilisées avec Bastianini en tête, suivi de Martín, Bagnaia et Márquez. Toutefois, Martín a reçu un avertissement pour avoir franchi les limites de la piste.

Dans le peloton, on trouvait également Álex Márquez, Franco Morbidelli, Brad Binder et les pilotes du VR46. Malheureusement, Pedro Acosta, après sa chute, a dû abandonner au 11e tour. En tête, Bastianini semblait inarrêtable, laissant la bataille pour la deuxième place entre Martín et Bagnaia, avec Márquez à leurs trousses.

La course s'est finalement conclue avec Enea Bastianini en vainqueur. Jorge Martín a réussi à conserver sa position devant Pecco Bagnaia, réduisant ainsi l'écart à 22 points dans la lutte pour le titre. Martín, désormais confiant, sait qu'il lui suffit de gérer ses efforts en finissant second les courses restantes pour espérer décrocher la couronne. À noter que les huit premières motos classées étaient toutes des Ducati, témoignant de la domination de la marque sur le circuit. Fabio Quartararo est dixième et Johann Zarco douzième. La bataille pour le championnat devient de plus en plus intense, et chaque course compte !