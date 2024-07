MV Agusta dévoile son dernier joyau, la Superveloce 1000 Serie Oro

La Superveloce 1000 Serie Oro est ornée de 41 éléments en fibre de carbone et de spoilers avant intégrés, rappelant les motos de course MV Agusta de 1972. Bien que Pierer Mobility détienne désormais 50,1% de la marque italienne, le design reste fidèle à l'essence et au style distinctif de MV Agusta, entièrement développé en interne.

Le design de cette moto n'est pas seulement esthétique, il est optimisé pour un aérodynamisme parfait. Les spoilers améliorent non seulement le coefficient de traînée aérodynamique (Cx), mais optimisent également la charge verticale (Cz), garantissant une stabilité et une précision exceptionnelles à grande vitesse.

Au centre de la Superveloce 1000 Serie Oro, un moteur quatre cylindres en ligne de 998 cm³, dérivé du moteur de la Brutale 1000RR, développe 205,2 ch à 13 000 tr/min, atteignant 14 000 tr/min avant la ligne rouge. Les bielles et soupapes en titane, ainsi qu’un arbre d'équilibrage, réduisent significativement les vibrations du moteur.

Le système d'échappement, à quatre sorties et inspiré de la F4, a été développé en exclusivité par Akrapovič. En titane et doté d’un bouclier thermique en fibre de carbone, il confère à la moto un son distinctif et améliore ses performances globales.

La Superveloce 1000 Serie Oro est équipée de multiples aides à la conduite, incluant huit niveaux de contrôle de traction répartis en deux modes pour conditions humides, trois pour la route et trois pour la piste. Le contrôle de levage avant (FLC), désactivable, maintient des angles d'accélération optimaux, et fonctionne avec le contrôle de lancement (Launch Control).

Un tableau de bord TFT couleur de 5,5 pouces avec connectivité mobile, régulateur de vitesse et système ABS sensible à l'inclinaison équipe la moto. Un système de changement de vitesse rapide haut/bas permet de passer les vitesses sans fermer l'accélérateur, facilitant une conduite plus fluide et sportive. Pour la sécurité, une alarme satellite et un tracker sont inclus avec un abonnement gratuit la première année.

Le cadre combine des tubes en acier à haute résistance avec des plaques d'aluminium, assurant une excellente rigidité structurelle. La suspension avant est composée d'une fourche inversée Öhlins de 43 mm avec réglage électronique de la compression et du rebond, tandis qu'à l'arrière, un amortisseur Öhlins de 36 mm, également réglable électroniquement, garantit des performances optimales.

Les roues partiellement à rayons sont chaussées de pneus Pirelli Diablo Supercorsa SP V4 avec des accents rouges exclusifs, renforçant l'apparence unique et sportive de la moto.

Affichée à 70 500 euros, la Superveloce 1000 Serie Oro se positionne comme une pièce de collection. Malgré le prix, les unités limitées sont rapidement réservées par les riches clients de MV Agusta, attirés par le design emblématique et les performances de la moto. Chaque acheteur recevra également un kit exclusif comprenant une selle passager en cuir et alcantara, des protège-talons en carbone, des leviers de frein et d'embrayage usinés CNC, et d'autres composants luxueux.

La Superveloce 1000 Serie Oro est destinée à marquer l’histoire des superbikes, offrant une fusion parfaite entre héritage et innovation.