Naxeon I AM : la moto électrique futuriste - En direct du salon de Lyon 2024

Cette Naxeon I AM semble sortir tout droit d'un film de science-fiction avec ses roues pleines, son porte à faux arrière important mais moins tout de même que celui de la BMW CE-04. Une impression renforcée par cette teinte gris mat et jaune.

Bien évidemment, elle est 100 % électrique et sera déclinée en deux versions. La "petite" sera alimentée par une batterie lithium-ion de 4,3 kWh lui garantissant une autonomie avoisinant les 120 km dans la version la plus puissante équipée d'une batterie semi-solide de 6,5 kWh lui permet de parcourir jusqu'à 180 km. Pour ce qui est du moteur, sa puissance oscille entre 6,5 et 7,5 kW avec une crête à 10,5 kW et un couple de 270 Nm, de quoi lui permettre d'atteindre une vitesse maximale de 115 km/h et d'abattre le 0 à 80 km/h en 6,5 s. Contrairement à d'autres modèles électriques, impossible d'extraire la batterie, celle-ci est fixe. Elle accepte des charges de 1,6 kW de quoi passer de 20 à 80 % de la batterie en 90 min. Quatre heures sont nécessaires pour remplir totalement la batterie. Un système de regénération à deux niveaux est également de série.

Mais c'est surtout l'environnement autour de cette Naxeon qui innove. Ainsi, dès que le conducteur s'approche la moto le reconnaît et pour partir plus besoin d'une clé de contact ou d'une moindre action, il suffit juste de s'asseoir et c'est parti. Dotée d'une alarme, elle se singularise également par un haut niveau de sécurité avec deux caméras (une avant et un arrière) servant à filmer en cas d'accident mais également un détecteur de collision arrière. Le conducteur sera averti par la large instrumentation numérique tactile mais également par des ronds lumineux placés de chaque côté du guidon.

Bien évidemment, la Naxeon sera connectée à une application dédiée qui vous enverra des rapports quotidiens sur l'usage de votre moto.

La Naxeon I AM sera commercialisée à partir de l'été prochain à des prix qui débuteront à partir de 7 499 € pour la version de base. Une offre de lancement d'une valeur de 500 € intégrera le câble de recharge avec une sacoche pour le transport sur la moto. 4 coloris seront disponibles : 2 pour chaque version (Blanc Mont Blanc et Noir Stomboli pour la plus petite et Gris Accona et Bleu Vatna pour la plus puissante).La garantie sera de 3 ans.