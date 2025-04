Opération satisfait ou remboursé sur les pneus de scooter Continental ContiScoot

Calquée sur de nombreux produits de grande consommation, la démarche lancée par Continental est peu commune dans l'univers du deux-roues.

Cette campagne inédite proposée par le manufacturier allemand vise à promouvoir son pneumatique premium ContiScoot. Une référence déclinée dans 32 dimensions différentes pour équiper les roues de 10 à 16 pouces, et des scooters de cylindrées de 50 à 350 cm3.

Depuis le 1er avril, et ce jusqu'au 31 décembre prochain, pour l'achat d'un jeu de pneumatiques ContiScoot, les clients bénéficient d'une garantie de remboursement à valoir dans le cas où ils ne seraient pas satisfaits de leur achat. Une opération satisfait ou remboursé qui laisse trois mois aux utilisateurs pour essayer les pneumatiques et éventuellement activer la demande de remboursement (hors coûts de montage, d'équilibrage, de démontage, coûts des consommables et frais d'élimination des pneus).

Pour en profiter, il faut tout d’abord avoir enregistré son achat et téléchargé sa facture sur une page dédiée dans un délai maximal de 30 jours.

Une opération inédite et originale pour Continental

« Nous sommes sûrs des qualités de notre pneumatique, et nous pensons qu’un tel dispositif permettra de lever toute hésitation que les clients pourraient encore avoir au moment de les remplacer. Avec ce dispositif cela leur permettra de tester par eux-mêmes les caractéristiques de notre pneumatique premium dans toutes les conditions sur des trajets du quotidien qu’ils connaissent parfaitement » a déclaré Christian Kless, responsable des ventes DACH/Est et Central des pneumatiques deux roues chez Continental pour justifier de la mise en place de cette offre.