Osenat: vente exceptionnelle de motos dont de rares BMW

Après la vente exceptionnelle du 1er juillet (retrouvez notre article de présentation en cliquant ici), la maison Osenat remet le couvert le 6 juillet à Sausheim (68) avec une vacation intitulée "Automobiles de collection: des collections alsaciennes". Le premier lot sera proposé à 14 heures et elle sera diffusée en direct sur interenches.com

Les infos et modalités concernant la vente

Pour cette nouvelle vente, les frais seront de20 %. Pour les enchérisseurs sur internet, 3 % HT (3,6 % TTC) seront appliqués pour les ventes volontaires ou 40 euros HT (48 euros TTC) par véhicule.

Toutes les modalités, conditions de retrait et autres informations sont à retrouver sur le site osenat ou sur celui d'interencheres.com.

Des BMW exceptionnelles

Sur les soixante-quatre machines disponibles, dix-huit BMW seront proposées. Dans la catégorie des "avant-guerres", cette BMW R66 avec son 600 cm3 culbuté est déjà un morceau de choix. L'estimation entre 30 000 et 45 000 euros est assez réaliste. À noter que cette machine a été restaurée, mais on indique tout de même une remise en route à prévoir.

BMW R66 600 cm3 1939

Là, on est carrément sur une entre-tube culbutée. Pour rappel, quatre BMW de ce type ont été produites: la R37, la R47, la R57 et la R63, cette dernière étant la seule 750 culbutée avant l'arrivée des cadres en tôles embouties. Ici, c'est une R57, soit une 500 cm3. Datée de 1928, cette rare BMW est estimée entre 60 000 et 100 000 euros (carte grise allemande).

BMW R57 500 cm3 1927

Ce n'est pas vraiment une BMW, quoi que... En fait, nous sommes ici en présence d'une EMW R35 qui n'est autre qu'une copie de la BMW R35 d'avant-guerre fabriquée à Eisenach en Allemagne de l'Est après le deuxième conflit mondial (estimation entre 4 000 et 8 000 euros).

EMW R35 1953

Quatre R90S seront proposées à cette vente. Celle-ci, estimée entre 8 000 et 16 000 euros, est la plus belle mais d'autres seront disponibles à des estimations fixées entre 3 000 et 6 000 euros.

BMW R90S 1975

Fort des ses succès en rallyes-raids, BMW lance au début des années 80 la gamme GS. Aujourd'hui, ces machines de la marque allemande sont régulièrement dans le peloton de tête des meilleures ventes. Cet exemplaire de 1985 en 800 cm3 attend entre 10 000 et 16 000 euros.

BMW R 80 G/S 1985

