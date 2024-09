Où partir à moto pendant l'arrière-saison ?

Si l’été est particulièrement propice aux balades à moto et aux road-trips à deux-roues, l’arrière-saison, moins fréquentée et souvent moins chère est également souvent plébiscitée par les motards.

Afin de profiter des derniers beaux jours, l’agence Larivière Voyages Moto nous propose une petite sélection de ses bons plans de l’automne.

Plusieurs destinations sont au programme, avec, en France, l’une des régions les plus appréciées des motards, la Corse, qui après un été mitigé côté tourisme, cherche à attirer les vacanciers avec des tarifs attractifs.

À l’étranger, ce sont l’Irlande, et sa Sky Road (la route du ciel) située dans le mythique Connemara, dans le comté de Galway, l’Ecosse, des Highlands aux plaines des Lowlands ou encore le Portugal et sa route « Nacionale 2 » ainsi que la Sardaigne (Italie), aussi appelée la « Caraïbe de l’Europe », qui sont à découvrir.

Un peu plus loin et dépaysant, c’est le Maroc et son désert de l’Atlas qui attendent les plus aventuriers pour une expérience inoubliable.

En France comme à l’étranger, en solo, en duo ou en groupe, il est encore temps de profiter de l’arrière-saison pour voyager à moto.