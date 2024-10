Le Piaggio MP3 310 Hpe Sport, plus petit des MP3 est-il suffisant ou pas ?

Bien équilibré et intéressant d’un point de vue routier comme d’un point de vue budget (malgré une copieuse hausse de tarif), le moins onéreux MP3 310 Hpe se rapproche de plus en plus du 400 tout en conservant un léger avantage dynamique et pondéral. Le plus svelte et le plus agile des trois roues Piaggio gagne certes en luxe ce qu’il perd en côté fun et en sportivité, mais il profite d’une prestation lui permettant d’être autant à l’aise dans les centres-villes que sur les autoroutes, où seul son manque de protection du buste le rendra moins intéressant que ses grands frères, surtout en l’absence de bulle haute (en option, mais faisant perdre en vitesse de pointe).

Voulu économe en carburant malgré son nouvel embonpoint, souhaité plus protecteur que la précédente version de 278 cm3, il attaque à présent plus directement le Tricity 300 de Yamaha en reprenant du terrain sur le plan équipement et aspects pratiques. Coup dur pour le japonais, mais la réaction pourrait être rapide.

Certes bien moins vendu en France que la plus grosse cylindrée possible (530), le 310 Hpe ne démérite aucunement. Il est en mesure de satisfaire bien des usages (tous à dire vrai), notamment du fait de son couple en hausse et de son niveau de performances amélioré, mais ne sera pas forcément à sa place sur les autoroutes à 130. Ajoutons un coffre de taille acceptable et pouvant être complété par un top-case optionnel grâce à la nouvelle platine montée d’origine (là encore de quoi modifier le comportement et ruiner les efforts de conception), et le tableau est complet pour une solution de mobilité sans permis A offrant une cylindrée agréable et tout ce qu’il faut là où il faut quand il faut.

Pour information, la révision instaurée tous les 10 000 km est optimiste au regard de la complexité du train avant et à l’usure des plaquettes de frein et des pneumatiques avant, fort sollicités, le MP3 pouvant se montrer coûteux à l’entretien. De quoi faire pencher la balance sur ce modèle, plus léger et plus économe.

Caradisiac a aimé

Le moteur Hpe suffisant et performant

Le niveau de protection agréable sur route

Le vide-poche intégré, refermable, incluant prise USB et passage de câble

Le niveau de finition agréable

Conduire sous la pluie (pneus et train avant) Caradisiac n'a pas aimé Le train avant à tête chercheuse

Le freinage moins bon aux leviers qu’à la pédale

La taille du vide-poche pour un smartphone à grand écran

La hausse de tarif conséquente

La fiche technique