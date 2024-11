Pierer Mobility recentre ses marques sur leur identité propre

Le groupe Pierer Mobility annonce un changement stratégique majeur dans sa gestion des marques KTM, Husqvarna et GASGAS, avec des implications notables pour l'avenir de ces marques en compétition. À partir de 2025, Husqvarna se retirera de la course sur route, mettant fin à sa participation aux Championnats du Monde Moto3 et Moto2, tandis que KTM et GASGAS verront leurs activités redéfinies pour mieux s'aligner sur leurs profils respectifs.

Hubert Trunkenpolz, membre du conseil d'administration de Pierer Mobility, a expliqué cette décision en soulignant l’importance de revenir aux racines de chaque marque. « KTM – Ready To Race » restera le cœur de la marque, axée sur des performances pointues et une approche plus ciblée de la compétition. Trunkenpolz précise que, pour KTM, les activités de sport moto se concentreront de plus en plus sur leur propre marque, tandis que GASGAS, une marque plus accessible et plus jeune, continuera à se développer, notamment en Moto3.

La stratégie initiale du groupe consistait à exploiter une plateforme commune pour toutes ses marques, un modèle inspiré de l'industrie automobile. Cependant, selon Trunkenpolz, cette approche a conduit à une trop grande similarité entre les produits des marques, ce qui n'était pas idéal. GASGAS, qui était une marque relativement inconnue, a été introduite en MotoGP principalement pour accroître sa notoriété. Et, comme l'a souligné Trunkenpolz, cette mission a été un franc succès : « tout le monde la connaît maintenant, de l’Amérique à l’Europe. »

Cependant, l’implication de Husqvarna dans la course sur route s’est révélée moins fructueuse. Trunkenpolz a admis que la marque a été tentée de s’engager plus profondément dans ce domaine, mais que ce n’était pas la bonne direction : « nous corrigeons les choses maintenant, vous pouvez devenir plus intelligent dans la vie » dit le responsable sur Speedweek. Husqvarna continuera à se concentrer sur le tout-terrain, où elle a un enracinement historique solide.

Le repositionnement des marques permettra à KTM de se concentrer sur sa mission de compétiteur prêt à tout sur la piste, avec GASGAS servant de marque plus jeune et dynamique, et Husqvarna se concentrant exclusivement sur le tout-terrain. Trunkenpolz a conclu : « KTM représente quelque chose – Ready To Race. Nous allons affiner la marque pour qu’elle soit à nouveau cohérente avec le produit. GASGAS et Husqvarna ont leurs propres identités, et nous ne manquons pas d’opportunités dans le groupe. »