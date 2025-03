Pininfarina signe une moto hybride révolutionnaire

Il y a quatre ans, la société britannique White Motorcycle Concepts a fait parler d'elle avec son prototype de moto électrique WMC250EV. Un deux-roues au design et à l'aérodynamisme révolutionnaires conçu pour faire la chasse aux records de vitesse.

Après avoir appliqué son innovation à une moto 100 % électrique, WMC a poussé l'idée encore plus loin, avec comme objectif de proposer une machine aux performances toujours améliorées.

Le système de propulsion combine cette fois un moteur thermique à induction forcée et une source d'énergie électrique maximisant ainsi à la fois les performances de la moto, mais créant aussi plus d'espace pour la circulation de l'air à travers le tunnel d'air, réalisé en matériaux composites. En dirigeant l'air directement depuis l'avant de la moto vers l'arrière, en le faisant passer sous le pilote, la surface frontale et le coefficient de traînée sont réduits, le tout sans compromettre la position du pilote.

Suivant son idée directrice, WMC s'est associé au studio italien de design Pininfarina, qui fête cette année ses 95 ans afin de développer un concept inédit de moto. Grâce à la collaboration avec Pininfarina, le tunnel n'est plus seulement un élément aérodynamique, mais devient un élément structurel et visuel clé du design global de la moto, qui prend cette fois la forme d'un roadster aux lignes futuristes. Autrement dit, l'utile est désormais allié à l'agréable.

Un concept développé au sein même de la soufflerie de Pininfarina, située à Turin, dans le nord de l'Italie.