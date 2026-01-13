Plus de 500 deux-roues à Château-Gontier (53) du 14 janvier au 1er Mars

Plus de 500 deux roues seront exposés au Parc Saint Fiacre de Château-Gontier sur Mayenne du 14 janvier au 1er mars. Depuis plus d’un an, Jean-Luc Gaignard, épaulé par sa fille Agnès, prépare cet événement unique qui permettra au grand public de découvrir sa collection exceptionnelle, résultat d’une quête de plusieurs décennies.

Ce n’est pas un simple alignement de deux roues qui vous attend mais une véritable immersion dans ce qu’a pu être « l’épopée du deux-roues » de ses origines jusqu’aux années soixante, le tout présenté dans des décors d’époque reconstitués.

Des espaces thématiques

Plusieurs salles dédiées à des thèmes spécifiques exploreront les origines du vélo, le Tour de France et l’âge d’or du cyclisme, les courses mythiques, les vélos et motos en temps de guerre (1914-1918), les side-cars et cycle-cars, les icônes américaines, le cinéma, la modernité et la transition écologique.

Des animations pour tous

Un village immersif (les trois derniers jours de chaque semaine) où des artisans, des exposants et des passionnés, tous acteurs de l’univers des deux roues anciens, partageront leur passion avec les visiteurs est également au programme.

Chaque week-end vous pourrez également déjeuner ou dîner sur place et profiter d’un spectacle digne des années folles ou d’un concert plus métal-ique (sur réservation).

Bref ! Pour tout savoir sur cet événement exceptionnel, tapez epopeedu2roues.fr et vous aurez toutes les informations nécessaires pour passer un bon moment en famille ou entre amis.