La police japonaise patrouille déjà avec la Honda WN7 électrique, et c'est un signal fort pour le monde entier !

Début janvier, lors du Hakone Ekiden 2026, l’une des courses de relais les plus emblématiques du pays, une moto a attiré l’attention au milieu du dispositif de sécurité. Il ne s’agissait ni d’un prototype confidentiel ni d’un simple test ponctuel, mais d’une Honda WN7 électrique utilisée officiellement par la police.

La Honda WN7 aperçue lors de l’événement n’est pas une création isolée. Elle dérive directement du EV Fun Concept présenté par Honda à l’EICMA 2025, mais dans une version spécifiquement adaptée à un usage policier.

Visuellement, la différence est immédiate : livrée blanche exclusive, gyrophares avant et arrière, grand coffre arrière typique de la police métropolitaine de Tokyo, graphisme spécifique au-dessus du phare avant.

Cette configuration n’est pas cosmétique. Elle correspond à une mise en service réelle, intégrée à des événements de grande ampleur nécessitant fiabilité, autonomie et disponibilité immédiate.

Sur le plan technique, la version police affiche un poids de 235 kg, soit environ 18 kg de plus que la version civile présentée par Honda. Cette augmentation s’explique par l’équipement spécifique : signalisation lumineuse, supports, électronique additionnelle et matériel embarqué.

Hormis ces ajouts, la base mécanique reste identique. La WN7 devient ainsi la première moto électrique de taille standard produite par Honda.

Elle est équipée d’un moteur électrique à refroidissement liquide, d’une batterie lithium-ion de 9,3 kWh, pour une puissance annoncée de 50 kW (environ 67 ch), et un couple maximal de 100 Nm.

Une commercialisation prévue, mais sans l’uniforme blanc

Ces chiffres la placent bien au-delà des besoins classiques de circulation urbaine et la rendent parfaitement adaptée à des missions exigeantes, avec des accélérations immédiates et une exploitation intensive.

En Europe, Honda prévoit de décliner la WN7 en versions homologuées A1 et A2, avec une commercialisation attendue sur plusieurs marchés. En revanche, la livrée blanche réservée à la police japonaise ne devrait pas être proposée au public, du moins à court terme. Cette distinction renforce le statut de la moto comme outil professionnel avant d’être un produit grand public.

Ce n’est pas une première pour Honda. Le constructeur japonais utilise depuis longtemps les forces de l’ordre comme banc d’essai grandeur nature pour ses nouvelles technologies. Le Japon reste un terrain d’expérimentation privilégié, où fiabilité et maturité des solutions sont mises à l’épreuve avant une diffusion plus large.

Le fait que la police japonaise adopte une moto électrique de ce niveau indique clairement que Honda considère désormais cette technologie comme suffisamment aboutie pour un usage critique.

La Honda WN7 blanche restera-t-elle un symbole réservé aux patrouilles japonaises, ou finira-t-elle par sortir un jour des commissariats pour rejoindre la route, sous une autre forme, ailleurs dans le monde ?

Un indice … Lorsque la police japonaise adopte une technologie, ce n’est généralement pas un pari… mais une annonce silencieuse de ce qui arrive ensuite.