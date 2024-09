Plus de morts en août sur les routes de France

Après un mois de juillet dernier encourageant, affichant une baisse de 9 % des tués sur la route par rapport à juillet 2023, le bilan d'août repart à la hausse.7

Selon les chiffres communiqués par l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), 291 personnes sont décédées en août 2024 sur les routes de France métropolitaine (285 en août 2023), soit une hausse de +2 %. En outre-mer, ce sont 25 personnes qui ont perdu la vie suite à un accident de la route.

On note en particulier une augmentation du nombre de décès chez les cyclistes (+9 tués) et les usagers de deux-roues motorisé (+4 tués). La mortalité des piétons, quant à elle, diminue (- 7 tués).

Le nombre de tués est en baisse pour les 65 ans et plus (-11 tués) et en agglomération (- 5 %) et en hausse pour les 25-64 ans (+17 tués) et hors agglomération ( + 8 %).

Par ailleurs, 1 546 personnes ont été blessées gravement en août 2024, soit une hausse de 9 % par rapport à août 2023 (d'après la méthode d'estimation élaborée par l'ONISR sur la base des travaux de l'Université Gustave Eiffel). Une hausse qui concerne tous les usagers, en particulier les utilisateurs d'Engin de déplacements personnel (EDPm, +22 %), les cyclistes (+15 %) et les piétons (+13 %).

Finalement, le bilan de cet été (mois de juillet et août) est globalement plus favorable que l'été dernier avec 22 tués de moins (soit une baisse de 4 %), sauf pour les utilisateurs de deux-roues motorisés, avec 16 personnes décédées en plus en 2024.

Pour les motards et scootéristes, le bilan sur les douze derniers mois est d'ailleurs également en augmentation, avec 746 personnes décédées, soit une hausse de 7 % par rapport aux 12 mois précédents, et stable par rapport à l'année 2019. Une catégorie qui représente même un tiers des blessés graves sur cette période (estimés à 5 200 blessés graves).

