Sécurité routière : en juillet, moins de décès mais plus de blessés graves

L’appel à la prudence et au respect des règles de bonne conduite, lancé avant les premiers grands départs de juillet, par Florence Guillaume, déléguée interministérielle à la sécurité routière n’a été que partiellement reçu par les automobilistes.

L’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) comptabilise pour ce mois de juillet, 278 décès routiers en France Métropolitaine. Soit une baisse de 9 % (306 tués) par rapport à la même période l’année dernière. Un bilan encore lourd. Il est néanmoins encourageant de constater qu’il s’agit du « meilleur » mois de juillet enregistré depuis plus de 10 ans. La mortalité routière de juillet 2024 est marquée par une baisse des décès des usagers en véhicule de tourisme (145 tués soit 31 de moins) et des usagers d’EDPm (2 tués soit 9 de moins).

A contrario, la mortalité des usagers de deux-roues motorisés (96 tués soit 12 de plus) et de celle des cyclistes (29 tués soit 3 de plus) affiche une hausse inquiétante. Dans les Outre-Mer, le nombre de tués en juillet est également en baisse (15 décès, -15 % vs juillet 2023). Pas de répit concernant l’accidentologie. Le nombre d’accidents corporels (4 819) a connu un bon de 8 %. Faisant davantage de blessés graves (1 687 personnes, + 5 %) qu’en juillet 2023. Outre-Mer, le nombre d’accidents corporels (269 cas, -7 %) et de blessé (354, - 5 %) a baissé.

Hausse du nombre de décès routiers sur 12 mois

Sur les 12 derniers mois la mortalité routière connaît une forte augmentation (+5 %) par rapport aux 12 mois précédents, mais demeure stable par rapport à l'année 2019, année prise comme référence pour la décennie 2020-2030. La sécurité des utilisateurs d’EDPm semble faire l’objet d’une meilleure attention. Leur mortalité a baissé ces 12 derniers mois de 16 %. Tous les autres usagers de la route enregistrent un sombre résultat.

Motards (742 tués, + 9 %), cyclistes (230 décès, +3 %) et piétons (494 tués, + 15 %) enregistrent une hausse de leur mortalité sur les 12 derniers mois, par rapport à la période précédente. Si on regarde par tranche d’âge, les jeunes adultes de 18-24 ans (520 jeunes décès, + 1 %) et les personnes âgées de 65 ans ou plus (915 personnes, +9 %) sont fortement impactés.