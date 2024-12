Pour ses 20 ans Motoblouz fait gagner 20 motos !

Depuis le 10 décembre dernier, et jusqu’au 9 décembre 2025, le géant de l’équipement moto et motard, Motoblouz fait gagner vingt motos.

L’enseigne, qui fête ses vingt ans, organise durant un an douze mini-jeux, soit un par mois, avec, en fonction des mois, une à trois motos à gagner.

Pour participer, et tenter de remporter une moto, dont les modèles sont issus du catalogue Honda (Africa Twin, cross, Dax, Hornet, Transalp, CB500, CMX Rebel ou encore NT1100), il suffit d’acheter un tee-shirt d’une valeur de 26,99 euros. C’est d’ailleurs avec le gros trail japonais que débute ce grand jeu qui durera jusqu’à la fin de l’année 2025.

Chaque mois, un tee-shirt collector réalisé par un créateur de contenus différent est mis en vente, et permet à son acheteur de participer au tirage au sort mensuel pour tenter de remporter une moto, mais aussi jusqu’à 700 euros en équipements à choisir parmi les marques DXR, Dexter et ProV.

Une moto pour le prix d'un tee-shirt

Durant cette année 2025, qui s’annonce spéciale pour le distributeur français, basé dans les Hauts-de-France, à Carvin, Motoblouz annonce également sa présence lors des grands rendez-vous et évènements moto tricolores : L’Enduropale du Touquet (du 7 au 9 février 2025), le Grand Prix de France moto (du 9 au 11 mai 2025), les 24 Heures Motos (du 17 au 20 avril 2025), le Salon du 2 Roues de Lyon (du 13 au 16 février 2025) ou encore le Salon du 2 roues, du quad et du scooter de Douai (15 et 16 mars 2025).