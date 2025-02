Présentation imminente pour la Honda CB1300 Super Four SP Final Edition

Non mise à jour pour satisfaire aux ultimes normes environnementales au Japon, la mythique Honda CB1300 Super Four va bientôt disparaître du catalogue de la marque nippone.

Afin d'offrir à son modèle une sortie digne de ce nom, et comme Honda a l'habitude de le faire au Japon pour certains de ses modèles iconiques, une série limitée Final Edition de la moto va prochainement être disponible.

Un modèle, qui sera officiellement présenté dans les prochains jours à l'occasion des prochains salons d'Osaka, Tokyo et Nagoya, et que nos confrères de Young Machine nous présentent en avant-première.

La Honda CB1300 Super Four SP Final Edition rend ainsi hommage au premier modèle de la marque, présenté en 1998. Le constructeur a choisi quasiment la même décoration que la moto d'origine avec les couleurs rouge et blanc. À cela il faut ajouter de nombreux équipements premium piochés dans les catalogues des spécialistes Brembo et Öhlins, tandis qu'on retrouve une dernière fois le moteur de quatre-cylindres en ligne à refroidissement liquide de 1 284 cm3. L'inscription « CB1300 Project Big 1 » est également apposée sur ses flancs.

Une Honda CB1300 Super Four SP Final Edition hélas réservée au marché japonais

Outre le roadster sportif, Honda va également dévoiler sur les prochains salons la petite sportive CBR250RR, qui pour 2025 proposera une décoration qui rend cette fois hommage à la CBR900RR Fireblade de 1992 avec des graphismes rétro et un choix de teintes spécialement étudié : rouge, blanc, bleu et violet.