Qj Motor

QJ Motor a aussi son scooter Dragster, clone du modèle d'Italjet

Dévoilé l'été dernier et présenté au public sur le salon de Milan 2024, l'Italjet Dragster 700 Twin aura bientôt un clone chinois. Un scooter ultra-sportif que prépare QJ Motor.

Les chiffres sont assez parlants pour le scooter Italjet Dragster 700 Twin. Équipé d'un moteur bicylindre en ligne 4 temps de 700 cm3, développé par Benelli et produit par QJ Motor (tiens tiens), il offre une puissance de 68 chevaux à 8 500 tr/min et un couple de 70 Nm pour une vitesse maximale revendiquée de plus de 190 km/h.

Un modèle qui comptera bientôt un clone qui sera cette fois produit par QJ Motor : le QJ700-8K.

La marque chinoise vient d'enregistrer le modèle et de préciser certaines de ses caractéristiques. Et sans surprise on retrouve le même moteur bicylindre pour animer les deux scooters. Toutefois, selon certains médias chinois, la puissance serait supérieure sur le modèle de QJ Motor avec 76 chevaux contre 68 sur la version badgée Italjet.
Le couple de 70 Nm et la vitesse maxi de plus de 190 km/h sont en revanche identiques.

QJ Motor a aussi son scooter Dragster, clone du modèle d'Italjet

Le poids des deux scooters serait également différent, avec 190 kg pour le modèle Italjet contre 205 kg pour sa version chinoise.

Un scooter, deux marques

Le scooter badgé Italjet.
Le reste des caractéristiques essentielles semble identique entre les deux avec des jantes de 15 pouces sur les deux essieux, montées de pneus 120/70-15 à l'avant et 160/60-15 à l'arrière.

De même, le cadre tubulaire en acier et le bras oscillant arrière en aluminium devraient rester inchangés, tout comme la fourche avant inversée conçue par Marzocchi et les freins fournis par Brembo.

Le scooter au look sportif chinois pourrait quant à lui également être proposé avec une transmission automatique.

Vu la similarité entre les deux versions, on imagine que le scooter chinois fait partie intégrante de l'accord entre les deux entités.

