Résultats de la vente du 27 avril à Angoulême: beaucoup d'invendus

La vente de motos anciennes du 27 avril à Angoulême était très attendue dans le milieu des collectionneurs avec un contingent de cinquante-quatre machines (retrouvez notre article en cliquant ici). Les résultats ont été plutôt décevants.

Une vente très attendue mais un bilan décevant

Sur les cinquante-quatre motos disponibles (le lot 25, à savoir une Kawasaki KH 250 B, n'a pas été présenté), trente ne changeront pas de main. Et pour celles qui ont eu la chance d'être adjugées, elles le seront majoritairement en dessous des estimations.

Avant de prendre la piste...

Plusieurs machines de piste seront présentées lors de cette vente mais commençons par celles qui sont aptes à prendre la route.

Dans la catégorie des cyclo-sports, ce Negrini MP-S Texas de 1966 avec sa carte grise était annoncé en état moyen et à remettre en route. L'estimation était fixée entre 1 300 et 1 500 euros. Le prix de départ sera proposé à 1 000 euros, puis 900 et enfin 800 euros. Sans proposition, le lot sera retiré faute d'enchère.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Negrini MP-S Texas 1966



Pour cette Harley-Davidson 1200 FLH de 1967 en très bon état, l'estimation fixée entre 20 000 et 22 000 euros était peut-être un peu élevée. Mais le prix de départ à 15 000 euros ne fait pas réagir l'assemblée: retiré faute d'enchère. Idem pour l'autre exemplaire un peu moins coté (entre 15 000 et 17 000 euros) qui voit son prix de départ à 10 000 euros rester sans voix.

Harley-Davidson 1200 FLH 1967

On trouvait l'estimation entre 15 500 et 16 500 euros un peu au-dessus du marché pour cette BMW R50 Série 2 (avec un moteur 600 cm3 de Série 5). Le prix de départ à 10 000 euros semblait plus cohérent mais même à ce prix-là, il ne se passe rien: lot retiré faute d'enchère.

BMW R50/2 (moteurR60/5) side-car Steib

Là encore, l'estimation entre 5 500 et 6 000 euros pour cette Honda CB 900 F2 Bol d'Or était haute. Mais une nouvelle fois, on est largement en dessous avec un prix de départ à 3 000 euros et une adjudication à 4 000 euros.

Honda CB 900 F2 "Bol d'Or"

On quitte la route pour prendre la piste...