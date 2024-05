Résultats de la vente du 27 avril à Tours: estimations dépassées

197 lots, c'est ce qui était proposé aux collectionneurs lors de la vente "véhicules de collection et automobilia" le 27 avril à Tours et plus précisément à l'Hôtel des Ventes Giraudeau. Cette vente était la dernière à se dérouler dans cette salle, un déménagement pour des locaux plus spacieux étant prévu à Joué-les-Tours.

Du côté des motos, trente-quatre machines, principalement françaises, étaient disponibles (pour retrouver notre article, cliquez ici). Elles trouveront toutes preneur, à l'exception d'une AJS 350 cm3 de 1952 retirée faute d'enchère.

Présentées dans un ordre chronologique, c'est cette Monet Goyon type Z de 1923 qui ouvrait le bal. Estimée entre 1 800 et 2 000 euros, un prix de départ sera annoncé à 1 800 euros. Au final, elle sera adjugée à 2 500 euros.

Monet Goyon Type Z 1923

Cette MS 604 est peut-être la plus connue de la marque Dresch avec la 500 cm3 bicylindre monobloc. En bon état de présentation, cet exemplaire attendait entre 2 000 et 2 500 euros. Au prix de départ de 2 000 euros se succèdent quelques enchères pour une adjudication contre la somme de 2 400 euros.

Dresch MS 604 250 cm3

Cette mignonne petite 175 cm3 de chez Armor avait une estimation attrayante (entre 800 et 1 000 euros). Elle tapera dans l'œil des amateurs puisque son prix de départ à 800 euros se double pour partir à 1 600 euros (hors frais).

Armor A1 175 cm3 1932

Beaucoup de monde tournera autour de cette Kœhler Escoffier avant la vente. On ne sait pas si elle a été "coursifiée" à l'époque ou si c'est une modification plus récente mais toujours est-il que l'estimation fixée entre 4 000 et 6 000 euros ne résistera pas longtemps. Le prix de départ annoncé à l'estimation basse (4 000 euros) se termine sur un coup de marteau sur l'enchère de 6 500 euros.

Kœhler Escoffier L4C 350 cm3 1934 "coursifiée"

Et du côté des machines produites après-guerre? C'est sur la page suivante.