Révolution à venir pour le périphérique parisien ?

Décidément, les Parisiens et Franciliens utilisateurs réguliers du périphérique ne sont pas à la fête.

Après un été et une rentrée perturbés par les Jeux Olympiques et paralympiques, les automobilistes et motards empruntant le périphérique parisien devraient voir la vitesse maximale de cet axe, très fortement emprunté (1,2 million de véhicules quotidiens) abaissée à 50 km/h.

Déterminée sur le sujet, la Maire de Paris, Anne Hidalgo, a une nouvelle fois affirmé son intention d’appliquer cette réduction de la vitesse dès les prochaines semaines à nos confrères de Ouest-France ce samedi 31 août, précisant que le périphérique parisien passera à : « 50 km/h maximum courant octobre ».

Un abaissement avant tout justifié par l’édile comme une mesure de santé publique, la réduction de la vitesse permettant, selon la municipalité, de réduire la pollution de l’air parisien.

Une mesure qui fait débat à tous les étages

Compétente dans le cadre de ses pouvoirs de Police, la Maire de Paris peut en effet : « diminuer la vitesse au motif de la sécurité ou de l’environnement » avait déjà précisé Emmanuel Grégoire, premier adjoint d’Anne Hidalgo.

Une mesure qui fait toutefois l’objet de contestation, y compris chez les politiques, Patrice Vergriete, ministre des Transports, appelant la Maire de Paris à ne pas stigmatiser les utilisateurs du périphérique, dont 80 % ne sont pas parisiens. Un discours partagé par Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France qui avait précédemment annoncé : « Une fois de plus, on pénalise les Franciliens qui travaillent tard ou qui se lèvent tôt parce qu’ils viennent de loin ».

Une bataille politique à laquelle le préfet de Police de Paris, Laurent Nuñez, pourrait aussi se mêler dans les prochaines heures.