Roulez en Yamaha NMax 125 pour moins de 50 euros par mois

Modèle le plus urbain de la gamme des scooters sportifs Max Yamaha, le Nmax 125 profite de son millésime 2025 pour afficher un style retravaillé et des caractéristiques héritées de la star du marché des maxi-scooters, le Tmax.

Le moteur Blue Core de 125 cm3 satisfait à la norme Euro5+, conserve la fonction Start & Stop et son appétit de moineau (autonomie d'environ 300 km grâce au réservoir de 7,1 litres).

Désormais doté de nouveaux phares avant à double optique avec clignotants LED intégrés et d'un feu arrière avec feux à LED, le Yamaha Nmax 125 2025 se fait plus sportif, notamment avec un carénage inédit et une bulle sport.

Un membre à part entière de la famille Yamaha Max

Les freins avant et arrière sont équipés de disques de 230 mm de diamètre et de l'ABS. Un contrôle de traction (TCS) ajuste automatiquement la puissance délivrée à la roue arrière. Les jantes de 13 pouces en alliage sont montées de pneus 130/70-13 à l’arrière et d’un pneu 110/70-13 à l’avant.

Le Nmax 125 dispose également d'un rangement sous la selle qui peut accueillir un casque, d'une boîte à gants étanche disposée à droite, d'une instrumentation connectée via un écran LCD de 4,2 pouces, d'une prise USB-C et d'un système « Smart Key ».

Pour rendre son modèle plus facilement accessible, Yamaha propose une offre de financement en LOA (Location avec option d'achat) à 48 euros par mois pendant 36 mois, après un premier loyer de 728 euros (assurances incluses). Avec l'option d'achat finale de 2 159,40 euros, le montant total dû en cas d'acquisition est ainsi de 4 280,96 euros, pour un tarif catalogue de 3 599 euros.