Vente le 11 octobre à Cavaillon (84): une soixantaine de lots

Quand elle est intéressante, nous aimons bien vous présenter la doyenne de la vente. Ici, c'est une Terrot "Motorette" annoncée comme étant une N°2. Il faudra remplacer (à condition de les trouver) ou refabriquer les éléments non conformes ou manquants pour qu'elle reprenne vie. L'estimation est annoncée entre 2 800 et 3 500 euros.

Terrot Motorette n°2

Restauration complète (un peu trop diront certains) pour cette Koehler Escoffier 350 cm3 KLS4L (équivalent de la LS4L de chez Monet Goyon) datée de 1936. Avec sa carte grise, elle attend au moins entre 6 000 et 8 000 euros.

Koehler Escoffier KLS4L 1936

Plusieurs motos japonaises jamais importées en France seront proposées lors de cette vente. Nous avons craqué pour cette Honda XLS bien connue chez nous mais dans des cylindrées supérieures. Pour cette version 50 cm3 de 1980 estimée entre 400 et 600 euros, il faudra prévoir une restauration complète et les démarches pour obtenir un titre de circulation.

Honda XLS 50 cm3 1980

Il y aura aussi quelques machines un peu plus récentes (et même un scooter électrique BMW de 2027 (!!!) déjà accidenté!!! Pas intéressant car réservé aux professionnels) de disponibles. Cette Suzuki 1200 Bandit n'a pas roulé depuis 2013 d'après le descriptif, année où une révision a été faite, le compteur affichant alors 28 800 kilomètres. L'estimation est fixée entre 1 800 et 2 000 euros.

Suzuki GSF 1200 Bandit