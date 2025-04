Skoda revient à ses racines avec une moto électrique

Lancée en 1895 à Mladá Boleslav, dans le nord de la Tchéquie, sous l’impulsion de deux Tchèques de génie, Vaclav Laurin et Vaclav Klement, la marque Skoda a commencé son aventure par la production de bicyclettes et de motos avant de se lancer sur le marché automobile.

Aujourd'hui reconnue pour ses modèles à quatre-roues, Skoda vient de dévoiler un concept original de moto électrique baptisé Slavia B. Une vision modernisée d'un modèle original fabriqué entre 1899 et 1904 signée par un designer français : Romain Bucaille.

La moto électrique, au design remis au goût du jour avec un look de Café Racer sportif, reprend la forme du cadre de la Slavia B d'origine. On note également, comme des clins d'œil au passé, la présence de la trousse à outils et d'un badge flottant affichant « Laurin & Klement », le nom des deux créateurs de la marque. En lieu et place du monocylindre de 240 cm3 offrant 1,75 cheval et une vitesse maxi de 40 km/h, on retrouve un espace laissé vide par le jeune designer français.

Un concept qui ne devrait pas passer le stade du numérique

La transmission à courroie et la partie arrière minimaliste sont également des hommages au modèle d'origine.

Simple design réalisé numériquement à ce jour, la Skoda Slavia B version 2025 ne devrait pas aller plus loin que la déclinaison 3D dévoilée par la firme tchèque.

À moins que la marque tchèque ne décide de renouer avec ses racines plus en profondeur, ce dont on doute fortement.