Ste Geneviève des Bois: des machines neuves et d'occasion le 22 mai

Ce mercredi 22 mai, une nouvelle vente aux enchères se tiendra à Sainte Geneviève des Bois dans l'Essonne. Des machines électriques neuves et des bécanes plus ou moins anciennes seront disponibles (au nombre de 34) à partir de 11 heures.

La vente sera, comme d'habitude, retransmise en direct sur le site interencheres.com et pour les p'tits nouveaux, ce site vous donnera toutes les informations et modalités ainsi que la description de tous les lots qui seront proposés.

On commence par les véhicules neufs à propulsion électrique. Ce Super Soco CPX est l'équivalent d'un scooter thermique 125 cm3. Plusieurs modèles seront proposés dans une fourchette de prix allant de 2 200 euros à 2 500 euros.

Super Soco CPX 2024

Sinon, vous avez ce Super Soco proposé en partenariat avec Ducati. En fait, il s'agit d'un CUx classique équivalent à un 50 cm3 décoré aux couleurs de la marque italienne et que le team utilise dans les paddocks. Trois exemplaires de cette série limitée seront disponibles à une estimation fixée à 1 200 euros.

Super Soco CUx "série limitée" Ducati 2024

Pour ceux qui préfèrent un look plus "moto", même si je ne suis pas fan de ce ype de véhicule, j'avoue que ce TSx équivalent à un 50 cm3 est plutôt réussi. Là encore, plusieurs exemplaires en équivalent 50 ou 125 cm3 seront proposés entre 1 200 et 1 500 euros.

Super Soco TSX 2024

On quitte la marque Super Soco omniprésente dans cette vente pour ce Wolt E W01 affichant 514 kilomètres à son compteur (non garantis). Il est donné pour une autonomie théorique de 140 kilomètres et possède une marche arrière. Côté budget, l'estimation est proposée à 2 500 euros.

Wolt E W01 2024

On continue page suivante avec des bécanes à moteur thermique.