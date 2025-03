Tous les prix des motos Royal Enfield

Ayant intégré en 2024 le cercle fermé des dix premiers constructeurs mondiaux avec plus de 944 000 motos immatriculées, Royal Enfield a établi un nouveau record de ventes, en progression de 4,7 % par rapport à 2023.

Boostée par de récentes nouveautés majeures, la marque peut aussi compter sur un placement tarifaire cohérent.

Une grille tarifaire qui évolue en ce mois de mars 2025.

Ainsi, la gamme 350 Royal Enfield, est accessible à partir de 4 490 euros pour la Hntr, et 4 790 euros pour la Meteor. La Royal Enfield Bullet 350 voit son tarif débuter à 5 240 euros, et la Classic 350 à 5 290 euros.

De nombreuses nouveautés et des valeurs sûres pour Royal Enfield

Toujours présente dans le catalogue, l'Himalayan 411 débute désormais à 5 590 euros, alors que la Scram 411 de base est accessible à 5 390 euros. Les nouvelles Himalayan 450 sont pour leur part affichées à partir de 5 890 euros pour le trail et 5 690 euros pour le roadster Guerilla 450.

Dans la gamme star du constructeur, équipée du bicylindre de 650 cm3, la nouvelle Classic 650 intègre le catalogue, affichée à partir de 7 090 euros, soit le modèle le moins onéreux de la cylindrée devant l'Interceptor à 7 390 euros, la Continental GT à 7 690 euros, la Bear 650 à 7 640 euros, la Shotgun à 7 590 euros et la Super Meteor à 7 890 euros.

Avec beaucoup de nouveautés arrivant dans le catalogue 2025 du constructeur indien Royal Enfield, la marque compte bien capitaliser sur le succès de sa plateforme de 650 cm3 et sur sa nouvelle gamme de 450 cm3 pour asseoir son statut d'incontournable sur le marché.