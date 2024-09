Tous les prix et promos du catalogue Honda

En cette rentrée 2024, les différents constructeurs peaufinent leur grille tarifaire en vue de l’arrivée prochaine des millésimes 2025.

C’est le cas pour Honda qui vient de dévoiler les tarifs de l’ensemble de sa gamme de deux-roues. Un document à retrouver en bas de page.

Une grille tarifaire dans laquelle on note l’arrivée de plusieurs nouveaux modèles, la Honda MSX 125 Grom (à partir de 4 099 €), les Africa Twin version 2025 standard et Adventure Sport (à partir de 14 949 €), la Honda CBR1000RR-R SP Carbon Edition au tarif de 31 999 € et les modèles Cross 2025.

Au rayon des bonnes surprises, on constate le nouveau positionnement tarifaire revu à la baisse de trois modèles : la Honda CBR500R, à partir de 7 499 €, soit une baisse de 50 €, de la Honda Hornet 500 2024 à 6 649 €, ou encore de sa grande sœur, la Honda Hornet 750 2024 qui repasse sous la barre des 8 000 € à 7 999 € (- 100 €).

Des prix en baisse et des promos sur les motos et scooters Honda

Enfin, autre bonne nouvelle pour les futurs clients de la marque japonaise, de nombreuses promos sont en cours sur les modèles de motos et scooters.

Ainsi, le petit scooter électrique EM1e : est proposé à 1 990 € au lieu de 2 399 € et s’accompagne d’une offre de financement à 39 €/ mois jusqu'au 31 décembre 2024. Toujours dans la gamme scooters Honda, les modèles Forza 125 et 350 bénéficient d'un avantage client de 300 € et d'offres de financement jusqu'au 30 septembre 2024. Même chose pour le Forza 750 : avantage client de 500 € et offre de financement à 219 €/mois jusqu'au 30 septembre 2024.

Côté motos, les modèles CB125R, Hornet 500, NX500, CB650R bénéficient d'un avantage client de 300 € jusqu'à la fin de l’année 2024, alors que la Honda CL 500 est proposée à partir de 5 999 €, avec une offre de financement à 99 €/mois jusqu'au 31 décembre 2024.

Les modèles aux looks sportifs CBR500R et CBR650R profitent quant à eux d'un avantage client de 400 € également jusqu’au 31 décembre 2024.

Les deux nouvelles 750 de la marque, la Honda Hornet 750 et la Transalp 750 bénéficient pour leur part d'un avantage client de 750 € et d’offres de financement (136 €/mois la Hornet et 219 €/mois pour le trail) jusqu'au 30 septembre 2024.

Il y a de bonnes affaires à faire du côté de chez Honda.