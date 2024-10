Triumph célèbre son héritage avec les éditions Icon 2025

Triumph Motorcycles frappe fort en 2025 avec une collection d'éditions Modern Classic Icon qui va faire du bruit ! Avec le retour tant attendu d'un logo emblématique datant de 1907, la marque anglaise se tourne vers ses racines tout en offrant un design contemporain et des performances de pointe. Oui, vous avez bien entendu ! Ce logo, qui n’a pas été vu sur un réservoir depuis plus d’un siècle, fait son grand retour sur sept modèles distincts, chacun plus séduisant que l'autre.

Voici les modèles iconiques revisités : Bonneville T100 et T120, ces modèles classiques bénéficient d'une finition bi-ton raffinée, mêlant noir saphir et argent, sublimée par le logo doré. Scrambler 900, 1200 X et 1200 XE: les Scrambler, synonymes d'aventure, adoptent des combinaisons de couleurs audacieuses et des finitions soignées pour un look à la fois rétro et moderne. Bobber et Speedmaster : ces cruisers emblématiques se parent de détails dorés et de finitions haut de gamme, renforçant leur caractère unique.

Paul Stroud, le directeur commercial de Triumph, ne mâche pas ses mots : « Les Modern Classics de Triumph jouissent d'une réputation durable pour leur style original, leur qualité et leurs performances modernes. » En d'autres termes, ils n'ont pas l'intention de décevoir leurs fans ! Les modèles, allant de la Bonneville T100 à la Scrambler 1200 XE, ne se contentent pas d’être beaux ; ils sont dotés de finitions haut de gamme et de caractéristiques séduisantes. Imaginez des détails peints à la main, des graphismes exclusifs et un logo Triumph en lettres dorées qui brille sous le soleil.

Parlons des caractéristiques techniques : chaque modèle, avec son mélange sophistiqué de couleurs Black Sapphire et Aluminium Silver, incarne l'élégance décontractée. La Bonneville T120, par exemple, ne fait pas que rendre hommage à l'héritage de la marque ; elle est équipée d'une technologie moderne avec un moteur bicylindre de 1200 cc, offrant un couple de 105 Nm à un régime très bas. Qui a dit que les classiques ne pouvaient pas être performants ?

En somme, ces éditions Icon ne sont pas seulement un clin d'œil au passé, elles représentent une évolution audacieuse vers l'avenir. La nostalgie n'a jamais été aussi sexy, et les motards, jeunes ou moins jeunes, vont adorer. Préparez-vous, car à partir de décembre 2024, ces beautés débarquent dans les concessions.

Les éditions Icon 2025 de Triumph sont une invitation à célébrer l'héritage de la marque tout en profitant des dernières innovations technologiques. Ces modèles exclusifs séduiront les passionnés de moto à la recherche d'une machine alliant style, performance et authenticité.

Les motos arriveront dans les concessions à partir de décembre 2024, aux prix suivants :

Bonneville T100 Icon Edition 12 195 €

Bonneville T120 Icon Edition 15 095 €

Scrambler 900 Icon Edition 12 095 €

Scrambler 1200 X Icon Edition 15 775 €

Scrambler 1200 XE Icon Edition 17 295 €

Bonneville Bobber Icon Edition 16 795 €

Bonneville Speedmaster Icon Edition 16 795 €