Un bilan contrasté pour la mortalité routière en novembre

Selon le bilan, encore provisoire, de la mortalité routière en novembre publié par l’Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière, les chiffres sont encourageants, quoique contrastés selon les catégories d’usagers.

Avec un total de 270 décès sur les routes de France en novembre dernier, la mortalité globale est en baisse de 6 % par rapport à novembre 2023. Le nombre de blessés graves est également en baisse de 1 %, avec 1 191 cas enregistrés sur la même période.

La baisse de mortalité en novembre concerne particulièrement les piétons, avec 19 tués en moins, et les automobilistes, qui comptabilisent 9 décès de moins. En revanche, les deux-roues motorisés et les cyclistes sont plus touchés, avec respectivement 14 (+ 14 %) et 7 tués (+ 13 %) en plus par rapport au mois de novembre 2023. De quoi ternir largement le tableau.

Un mauvais mois de novembre pour les motards et les cyclistes

Autres mauvaises nouvelles, le nombre de victimes d’un accident de la route est également en hausse chez les jeunes (18-24 ans), avec 15 décès de plus, tandis que la mortalité routière dans les territoires d’outre-mer a bondi de 87 % avec 28 décès.

« À l'approche des fêtes de fin d'année, souvent associées à la consommation d'alcool, il est essentiel que chacun anticipe et organise son retour en toute sobriété : identifier son conducteur SAM pour le retour, rester dormir sur place, utiliser les transports en commun ou les taxis… » a par ailleurs rappelé Florence Guillaume, déléguée interministérielle à la Sécurité routière.