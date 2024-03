Un concept inédit dévoilé par Peugeot !

Même s’il appartient désormais à un fonds d’investissement allemand, Mutares, et au géant indien Mahindra, le constructeur Peugeot Motocycles n’en reste pas moins attaché son pays de naissance, la France.

Firme historique née dans le Doubs, où le siège est toujours implanté et où l’usine de Mandeure continue de produire certains modèles, Peugeot Motocycles jouera donc à domicile à l’occasion du Salon du 2 Roues de Lyon qui se tiendra à Eurexpo du jeudi 7 mars au dimanche 10 mars.

On retrouvera sur le stand de Peugeot (3C17), l’ensemble des nouveautés de la gamme de motos et scooters 2024 : les scooters Peugeot Django et Django Classic (standard, Sport et Allure), le maxi-scooter Peugeot XP400 (GT et Allure), le scooter trois-roues Peugeot Metropolis en série limitée Black Edition, le scooter électrique Peugeot E-Streetzone et la moto Peugeot PM-01.

Une rétrospective retraçant les 126 ans d’histoire de la marque Peugeot Motocycles sera également à découvrir durant tout le salon.

Mais la star du stand Peugeot pourrait être le concept-bike inédit, qui sera dévoilé à quelques privilégiés. Un modèle présenté par Peugeot comme 100 % français et illustrant le prochain chapitre de la marque que nous vous ferons découvrir dès demain sur Caradisiac Moto.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

D’ici là, les spéculations vont bon train. Faut-il y voir un lien avec le rapprochement entre Peugeot et la marque française de motos électriques DAB Motors annoncé il y a quelques mois ? La réponse dans quelques heures.