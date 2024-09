Un des plus grands villages moto d'Europe va ouvrir près de Lyon

Portée par le succès du Salon du 2 Roues, la métropole lyonnaise comptera dans quelques mois une nouvelle place forte pour le secteur moto.

Baptisé Mo-Town, un nouvel espace dédié à la moto ouvrira ses portes à Vénissieux, au sud-est de Lyon. Sur 16 400 m², seront regroupées de nombreuses concessions des constructeurs (Ducati, Kawasaki, Triumph, KTM, Husqvarna, etc.), ainsi que des accessoiristes et équipementiers.

Une vingtaine de boutiques sont en train de sortir de terre, pour une ouverture au public prévue au début du mois d’avril 2025. « Ce sera le plus gros pôle de France et probablement d'Europe avec une vie de village qui se passera à l'intérieur du site sur un parvis central. Il y avait besoin d'un lieu qui centralise mais aussi un lieu dans ce secteur de la métropole qui en manquait. À Lyon, la moto marche bien et on voit que le bouche à oreille marche bien », a confié Stéphanie Lachgar, directrice de la promotion d’Hudson Development, l’entreprise en charge de la maîtrise d’œuvre du projet, à nos confrères du Figaro.

Dessiné par Soho Architecture, le village moto accueillera également un restaurant de 1 000 m².

Le village devrait être présenté officiellement à l’occasion du prochain Salon du 2 Roues de Lyon, qui se tiendra du 13 au 16 février 2025.