Un gilet airbag offert pour l'achat d'une Yamaha MT-07

Avec les températures qui se radoucissent, il flotte (presque) comme un petit air de printemps. Et qui dit printemps, dit, pour de nombreux motards, la reprise de la moto.

Si pour certains cela se traduit par la sortie de leur monture de son hivernage annuel avant une reprise en douceur, pour d’autres c’est le moment d’acheter une moto neuve.

Toujours prisée des jeunes permis pour son moteur particulièrement joueur, même en configuration A2, la Yamaha MT-07 reste une valeur sûre du marché moto depuis de longues années, seulement détrônée de la première place des ventes récemment par l’arrivée de la nouvelle Honda Hornet CB750.

Bonne nouvelle pour tous ceux qui se seraient bien laissé séduire par le roadster star de Yamaha, du 15 mars au 15 avril, pour tout achat d’une MT-07 neuve (millésime 2023 ou 2024), Yamaha offre un airbag Ixon U03. Un gilet airbag équipé de la technologie In&Motion d’une valeur de 399 € à porter sous le blouson, ou par-dessus, et qui protège le thorax, l’abdomen, la colonne vertébrale, les cervicales et les clavicules des pilotes en cas de chute. Un airbag pesant seulement 1,3 kg qui dispose d’une autonomie de roulage de 30 heures et d’une dorsale intégrée certifiée CE de niveau 1.

Si le gilet est offert, l’abonnement In&Motion (mensuel à 12 € ou annuel à 120 €, sans engagement), ou l’achat du boîtier In&box pour 400 € reste à la charge du nouveau propriétaire de la Yamaha MT-07.