Un rappel pour les petits roadsters Honda

Mis en place par le Gouvernement pour prévenir les consommateurs français des différentes campagnes de rappel concernant des produits commercialisés dans l'Hexagone, le site Rappel Conso a publié le 9 mai dernier une information concernant les Honda CBF125NA, CBF250NA et CBF300NA.

Si les deux derniers modèles ne sont pas vendus en France, le petit roadster de huitième de litre fait bel et bien partie du catalogue Honda français.

Et le problème occasionnant cette campagne de rappel, dont on ignore combien de modèles sont concernés en France n'a rien d'anodin, et pourrait même provoquer un accident s'il n'est pas résolu (on ignore en revanche la procédure mise en place par le constructeur pour remédier au problème).

Un rappel qui concerne les petits roadsters Honda de 2017 à 2024

Selon Rappel Conso, la faute incombe aux vibrations du moteur : « Les plaques internes de la structure du phare peuvent résonner en raison des vibrations du moteur et de la direction. Cela peut provoquer une flexion à la base du terminal. Les fils de noyau peuvent subir une rupture de fatigue à la racine des bornes, entraînant un scintillement ou une défaillance du phare, ce qui pourrait causer un accident. »

Annoncée par l'Europe (EU Safety Gate rapid alert system) et relayée par le site français, la campagne de rappel concerne des modèles produits entre le 24 novembre 2017 et le 25 juillet 2024.

Pour les propriétaires des modèles précités, il convient de contacter un concessionnaire Honda.